Les Journées de Partage Visite et dégustation de 3 armagnacs Armagnac Darroze Roquefort

Les Journées de Partage Visite et dégustation de 3 armagnacs

Armagnac Darroze 277 Avenue de l’Armagnac Roquefort Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Visite et dégustation de 3 armagnacs. Découvrez le savoir-faire et l’histoire de notre Maison à travers une visite guidée et une dégustation commentée de 3 armagnacs.

Places limitées à 20 personnes.

Armagnac Darroze 277 Avenue de l’Armagnac Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 51 22

English : Les Journées de Partage Visite et dégustation de 3 armagnacs

Visit and tasting of 3 armagnacs. Discover the know-how and history of our House through a guided tour and commented tasting of 3 armagnacs.

Places limited to 20 people.

German : Les Journées de Partage Visite et dégustation de 3 armagnacs

Besichtigung und Verkostung von 3 Armagnacs. Entdecken Sie das Know-how und die Geschichte unseres Hauses bei einer geführten Besichtigung und einer kommentierten Verkostung von 3 Armagnacs.

Die Plätze sind auf 20 Personen begrenzt.

Italiano :

Visita e degustazione di 3 armagnac. Scoprite l’esperienza e la storia della nostra Maison attraverso una visita guidata e una degustazione commentata di 3 armagnac.

I posti sono limitati a 20 persone.

Espanol : Les Journées de Partage Visite et dégustation de 3 armagnacs

Visita y degustación de 3 armagnacs. Descubra el saber hacer y la historia de nuestra Casa a través de una visita guiada y una degustación comentada de 3 armagnacs.

Plazas limitadas a 20 personas.

