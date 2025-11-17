Les Journées de Partage Visite et dégustation de 3 armagnacs Armagnac Darroze Roquefort
Les Journées de Partage Visite et dégustation de 3 armagnacs Armagnac Darroze Roquefort samedi 13 décembre 2025.
Les Journées de Partage Visite et dégustation de 3 armagnacs
Armagnac Darroze 277 Avenue de l’Armagnac Roquefort Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Visite et dégustation de 3 armagnacs. Découvrez le savoir-faire et l'histoire de notre Maison à travers une visite guidée et une dégustation commentée de 3 armagnacs.

Places limitées à 20 personnes.
Places limitées à 20 personnes.
Visite et dégustation de 3 armagnacs. Découvrez le savoir-faire et l’histoire de notre Maison à travers une visite guidée et une dégustation commentée de 3 armagnacs.
Places limitées à 20 personnes. .
Armagnac Darroze 277 Avenue de l’Armagnac Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 51 22
English : Les Journées de Partage Visite et dégustation de 3 armagnacs
Visit and tasting of 3 armagnacs. Discover the know-how and history of our House through a guided tour and commented tasting of 3 armagnacs.
Places limited to 20 people.
German : Les Journées de Partage Visite et dégustation de 3 armagnacs
Besichtigung und Verkostung von 3 Armagnacs. Entdecken Sie das Know-how und die Geschichte unseres Hauses bei einer geführten Besichtigung und einer kommentierten Verkostung von 3 Armagnacs.
Die Plätze sind auf 20 Personen begrenzt.
Italiano :
Visita e degustazione di 3 armagnac. Scoprite l’esperienza e la storia della nostra Maison attraverso una visita guidata e una degustazione commentata di 3 armagnac.
I posti sono limitati a 20 persone.
Espanol : Les Journées de Partage Visite et dégustation de 3 armagnacs
Visita y degustación de 3 armagnacs. Descubra el saber hacer y la historia de nuestra Casa a través de una visita guiada y una degustación comentada de 3 armagnacs.
Plazas limitadas a 20 personas.
