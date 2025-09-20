Les journées de potiers 2025 Versailles Versailles

Les 27èmes Journées de Potiers de Versailles se tiendront sur la contre-allée de l’avenue de St Cloud à Versailles les 20 et 21 septembre 2025, organisées pour la seconde fois par l’association Yvelines Céramique.

Avenue de Saint Cloud Versailles 78000 Yvelines Île-de-France yvelinesceramique@gmail.com

English : Les journées de potiers 2025 Versailles

The 27th Versailles Pottery Days will be held on the side street off Avenue de St Cloud in Versailles on September 20 and 21, 2025, organized for the second time by the Yvelines Céramique association.

German :

Die 27. Töpfertage von Versailles finden am 20. und 21. September 2025 auf der Gegengerade der Avenue de St Cloud in Versailles statt und werden zum zweiten Mal von der Vereinigung Yvelines Céramique organisiert.

Italiano :

Il 20 e 21 settembre 2025 si terrà la 27ª edizione delle Journées de Potiers de Versailles (Giornate dei vasai di Versailles), organizzate per la seconda volta dall’associazione Yvelines Céramique, sull’Avenue de St Cloud a Versailles.

Espanol : Les journées de potiers 2025 Versailles

Las 27ª Jornadas de Alfareros de Versalles se celebrarán en la contracalle de la avenida de St Cloud en Versalles los días 20 y 21 de septiembre de 2025, organizadas por segunda vez por la asociación Yvelines Céramique.

