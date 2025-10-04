Les Journées des Collectionneurs Chilleurs-aux-Bois

Les Journées des Collectionneurs Chilleurs-aux-Bois samedi 4 octobre 2025.

Les Journées des Collectionneurs

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

De nombreux collectionneurs de flacons anciens et de produits de cosmétiques vous attendent pour un week-end parfumé dans la grande Halle du château.

De nombreux collectionneurs de flacons anciens et de produits de cosmétiques vous attendent pour un week-end parfumé dans la grande Halle du château. Exposition, vente et bourse d’échange flacons anciens et modernes, miniatures et géants, cosmétiques, cartes parfumées, bijoux, affiches, boites de poudre… + des animations autour de notre orgue à parfum « démonstration à l’orgue à parfums » dans le week-end ! .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr

English :

Numerous collectors of antique bottles and cosmetics await you for a fragrant weekend in the château’s Great Hall.

German :

Zahlreiche Sammler von alten Flakons und Kosmetika erwarten Sie zu einem duftenden Wochenende in der großen Halle des Schlosses.

Italiano :

Numerosi collezionisti di flaconi e cosmetici antichi vi aspettano per un weekend profumato nella Sala Grande del castello.

Espanol :

Numerosos coleccionistas de frascos y cosméticos antiguos le esperan para un fin de semana aromático en el Gran Salón del castillo.

L’événement Les Journées des Collectionneurs Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2025-09-12 par ADRT45