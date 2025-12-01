Les journées des éco-matériaux en Périgord Noir Sarlat-la-Canéda

Plateforme des formation Sarlat-la-Canéda Dordogne

Début : 2025-12-16 08:00:00
fin : 2025-12-17 12:30:00

MARDI 16/12
10h Stands & ateliers découverte de
– la lauze,
– la pierre sèche,
– l’ardoise,
– la chaux-chanvre,
– la terre-paille,
– le bois local,
– le chanvre…

13h Casse-croute de chantier

MERCREDI 17/12
Visite de chantiers (sur inscription uniquement)   .

Plateforme des formation Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 61 13 32 

