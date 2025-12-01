Les journées des éco-matériaux en Périgord Noir Sarlat-la-Canéda

Les journées des éco-matériaux en Périgord Noir

Plateforme des formation Sarlat-la-Canéda Dordogne

MARDI 16/12

10h Stands & ateliers découverte de

– la lauze,

– la pierre sèche,

– l’ardoise,

– la chaux-chanvre,

– la terre-paille,

– le bois local,

– le chanvre…

13h Casse-croute de chantier

MERCREDI 17/12

Visite de chantiers (sur inscription uniquement) .

