Les journées des éco-matériaux en Périgord Noir Sarlat-la-Canéda

Les journées des éco-matériaux en Périgord Noir
Plateforme des formation Sarlat-la-Canéda Dordogne
Début : 2025-12-16 08:00:00
fin : 2025-12-17 12:30:00
2025-12-16 2025-12-17
MARDI 16/12
10h Stands & ateliers découverte de
– la lauze,
– la pierre sèche,
– l’ardoise,
– la chaux-chanvre,
– la terre-paille,
– le bois local,
– le chanvre…
13h Casse-croute de chantier
MERCREDI 17/12
Visite de chantiers (sur inscription uniquement) .
Plateforme des formation Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 61 13 32
