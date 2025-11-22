Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES JOURNÉES DES FAMILLES Lafitte-Vigordane samedi 22 novembre 2025.

Organisées par Le Petit Perchoir
Du 22 au 23 novembre, retrouvez les journées des familles à Lafitte-Vigordane ! De nombreuses activités vous y attendent spectacles, ateliers artistiques, lectures, jeux, …   .

SALLE POLYVALENTE Lafitte-Vigordane 31390 Haute-Garonne Occitanie  

English :

Organized by Le Petit Perchoir

German :

Organisiert von Le Petit Perchoir

Italiano :

Organizzato da Le Petit Perchoir

Espanol :

Organizado por Le Petit Perchoir

