Les Journées des métiers d’Art les 11 et 12 avril à Bourbonne-les-Bains et Langres

Office de tourisme Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Tout public

Les Journées des métiers d’Art les 11 et 12 avril

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Entrée libre

connaissez-vous l’Osier vivant ? Venez rencontrer Lydie Maitre, Osiéricultrice-Vannière et échanger autour de cette plante pionnière et de ses différents usages , vente de vannerie de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Office de tourisme de Langres 03 25 87 67 67 Entrée libre

Démonstration de vannerie par Sarah Fasquel, ainsi qu’une expo de vannerie contemporaine de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

Office de tourisme Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Les Journées des métiers d’Art les 11 et 12 avril à Bourbonne-les-Bains et Langres Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains