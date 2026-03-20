Les Journées des métiers d’Art les 11 et 12 avril à Bourbonne-les-Bains et Langres Bourbonne-les-Bains
Les Journées des métiers d’Art les 11 et 12 avril à Bourbonne-les-Bains et Langres Bourbonne-les-Bains samedi 11 avril 2026.
Les Journées des métiers d’Art les 11 et 12 avril à Bourbonne-les-Bains et Langres
Office de tourisme Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Tout public
Les Journées des métiers d’Art les 11 et 12 avril
Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Entrée libre
connaissez-vous l’Osier vivant ? Venez rencontrer Lydie Maitre, Osiéricultrice-Vannière et échanger autour de cette plante pionnière et de ses différents usages , vente de vannerie de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Office de tourisme de Langres 03 25 87 67 67 Entrée libre
Démonstration de vannerie par Sarah Fasquel, ainsi qu’une expo de vannerie contemporaine de 10h à 12h et de 14h à 18h. .
Office de tourisme Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Les Journées des métiers d’Art les 11 et 12 avril à Bourbonne-les-Bains et Langres Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains