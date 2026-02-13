Les journées d’immersion à CY, CY Cergy Paris Université – site des Chênes, Cergy

Les journées d’immersion à CY 2 – 6 mars CY Cergy Paris Université – site des Chênes Val-d’Oise

Sur inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-02T08:30:00+01:00 – 2026-03-02T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-06T08:30:00+01:00 – 2026-03-06T19:30:00+01:00

En participant aux journées d’immersion vous pourrez assister à des cours magistraux, participer à des travaux dirigés (TD), participer à des travaux pratiques (TP), visiter le campus avec des étudiants ambassadeurs.

Découvrez le programme et inscrivez-vous en ligne

CY Cergy Paris Université – site des Chênes 33 boulevard de l’Oise 95000 Cergy Cergy 95000 Grand Centre Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « armelle.jacquin@cyu.fr »}] [{« link »: « https://www.cyu.fr/evenements/journees-immersion »}]

Terminale ? Du 2 au 6 mars 2026, venez découvrir l’envers du décor de l’université, assister à des cours magistraux et/ou participer à des travaux dirigés (TD). université cours