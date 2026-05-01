Mireval

LES JOURNÉES DU FAIT-MAIN À LA CAMPAGNE

Mireval Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

C’est une expo-vente de jolies créations à la campagne, un écrivain dédicacera ses romans, le dimanche de délicieux cookies seront en vente, les enfants pourront faire un petit coucou aux biquettes et à leur compagnon l’âne, l’association offre à tous visiteurs une orangeade bio avec plaisir.

C’est une expo-vente de jolies créations à la campagne, un écrivain dédicacera ses romans, le dimanche de délicieux cookies seront en vente, les enfants pourront faire un petit coucou aux biquettes et à leur compagnon l’âne, l’association offre à tous visiteurs une orangeade bio avec plaisir. .

Mireval 34110 Hérault Occitanie +33 6 09 92 32 04 maniceram.mosaicartiste@outlook.fr

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English :

It’s an exhibition and sale of pretty country creations, a writer will be signing his novels, delicious cookies will be on sale on Sunday, children can say hello to the biquettes and their donkey companion, and the association is happy to offer all visitors an organic orangeade.

L’événement LES JOURNÉES DU FAIT-MAIN À LA CAMPAGNE Mireval a été mis à jour le 2026-05-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE