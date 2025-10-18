Les Journées du Jeu Centre Thérèse Boutry – Linselles Linselles

Les Journées du Jeu 18 et 19 octobre Centre Thérèse Boutry – Linselles Nord

Début : 2025-10-18T13:30:00 – 2025-10-18T18:30:00

Fin : 2025-10-19T13:30:00 – 2025-10-19T18:30:00

Créées en 2009, les Journées du Jeu sont un événement ouvert à tous, conçu pour offrir une expérience ludique et pédagogique aux familles.

Sous le chapiteau, entre cirque et fête foraine, petits et grands deviennent plus que des spectateurs : vous êtes les véritables artistes de la piste !

Au-delà de la découverte des jeux, l’événement s’inscrit dans une démarche participative et collective, où la mise en espace d’univers variés stimule l’imagination et la créativité de chacun. C’est aussi l’occasion pour les familles de partager de bons moments et de se créer des souvenirs mémorables.

Chaque année, plus de 1500 joueurs se rassemblent le temps d’un week-end, guidés par un comité d’organisation composé du service jeunesse et de bénévoles passionnés.

Au programme

– Initiations aux arts du cirque

Barbe à papa pour les plus gourmands

Bulles de savon géantes pour s’émerveiller

Machine à poings pour tester sa force

Freak show pour les plus téméraires

Des jeux pour tous, à partager en famille ou entre amis

Une ambiance immersive où vous devenez les acteurs de la fête

… et bien sûr, pleins de surprises à découvrir sur place ✨

Infos pratiques

Événement gratuit et ouvert à tous

Animations accessibles en continu de 13 h 30 à 18 h 30.

Certaines activités nécessitent une inscription sur place : Yoga, Yoga du rire et Freak Show

Petite restauration et bar assurés par une association caritative.

Les enfants restent sous la responsabilité des parents

Les Journées du Jeu reviennent à Linselles dans le cadre de Fiesta ! lille3000 fiesta

Ville de Linselles