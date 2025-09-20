Les journées du Ma-Patrimoine Théâtre de Verdure de La Girandole Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T22:30:00

La Girandole participe aux Journées européennes du Ma-Patrimoine. Venez explorer les parcelles et errez entre les Murs à Pêches. Le Théâtre de Verdure est ouvert sur tout le week-end, avec une chouette programmation artistique, qui clôture aussi sa Saison Estivale et donne l’occasion de découvrir le patrimoine architectural riche des Murs à Pêches.

Programmation :

Sur les 2 journées : Spectacles, concerts, stands, animations et jeux

Samedi 20 septembre : de 12h à 00h

– Nersès : Musique baroque levantine folks (traditionnelle et baroque)

– Gatica : chansons ensoleillées, mêlant le charango, le cuatro vénézuélien, en espagnol et en français.

– Prichia : À la croisée du chant, du beatbox et des musiques électroniques, Prichia propose une performance d’une énergie brute et magnétique.

Dimanche 21 septembre : de 12h à 22h30

– Yuka : sa musique est mobile, risquée, à la frontière de l’insécurité.

– Liyom : C’est l’accord d’un oud et d’une voix, soutenu par les percussions de Dann.

– Mina, goutte d’eau / Cie l’Estomac de l’éléphant : Spectacle visuel et musical sur le cycle de l’eau. Tout public.

Théâtre de Verdure de La Girandole 65 rue Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Bel Air – Grands-Pêchers Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48575317 https://www.girandole.fr/ De mai à septembre, La Girandole établit ses quartiers d'été dans son Théâtre de Verdure, sur une parcelle allouée par la ville de Montreuil, au sein du site historique des Murs à pêches. Elle y organise un festival annuel, Sous les Pêchers la Plage, programmation pluridisciplinaire et éclectique en plein air, dont des festivals thématiques (Hip-Hop, Ecoféminisme & Sorcellerie, Engagement politique, etc.), des soirées théâtrales, des spectacles de clowns, de marionnettes, des bals et des concerts. Et participe activement à l'organisation du Festival des Murs à pêches. Le lieu-dit des Murs à Pêches couvre une superficie de 38 hectares. Il témoigne de l'activité agricole de la ville exercée du XIIème siècle jusqu'en 1940, avec l'apogée de cette activité entre le XVIIème et la fin du IXème siècle.Aujourd'hui, les vergers et les murs sont en partie détruits, et seul une dizaine de kilomètres de murs subsistent. De plus, sur la surface restante, 50 hectares initialement protégés sont devenus zone urbanisable à 80%, 37 hectares sont devenus réserve foncière pour l'implantation d'activité. Seul 8.5 hectares sont protégés et classés au titre des « sites et des paysages » (espace labellisé en 2003). Métro 9 (Mairie de Montreuil), puis bus 122 à Marie de Montreuil et arrêt Saint Just OU à pied de la mairie (15 min). Noctilien pour le retour : N34, arrêt Danton

Sofiane Benkhassala