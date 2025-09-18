LES JOURNÉES DU MATRIMOINE AMA GLORIA Prades

LES JOURNÉES DU MATRIMOINE AMA GLORIA Prades jeudi 18 septembre 2025.

LES JOURNÉES DU MATRIMOINE AMA GLORIA

174 avenue du Général de Gaulle Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 21:00:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Projection proposé par les Ciné-Rencontres d’un film de Marie Amachoukeli

L’Histoire d’amour entre une nounou capverdienne qui doit retourner dans son pays et la petite fille qu’elle a élevée. Un petit prodige de sensibilité impressionniste

.

174 avenue du Général de Gaulle Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Screening proposed by Ciné-Rencontres of a film by Marie Amachoukeli

The love story of a Cape Verdean nanny who must return to her country and the little girl she has raised. A little prodigy of impressionist sensitivity

German :

Von den Ciné-Rencontres vorgeschlagene Vorführung eines Films von Marie Amachoukeli

Die Liebesgeschichte zwischen einer kapverdischen Nanny, die in ihr Land zurückkehren muss, und dem kleinen Mädchen, das sie großgezogen hat. Ein kleines Wunder impressionistischer Sensibilität

Italiano :

Proiezione proposta da Ciné-Rencontres di un film di Marie Amachoukeli

La storia d’amore di una tata capoverdiana che deve tornare nel suo paese e della bambina che ha cresciuto. Un piccolo prodigio di sensibilità impressionista

Espanol :

Proyección propuesta por Ciné-Rencontres de una película de Marie Amachoukeli

La historia de amor de una niñera caboverdiana que debe regresar a su país y de la niña que ha criado. Un pequeño prodigio de sensibilidad impresionista

L’événement LES JOURNÉES DU MATRIMOINE AMA GLORIA Prades a été mis à jour le 2025-08-29 par OTI CONFLENT CANIGO