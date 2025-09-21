Les journées du matrimoine / Concert sur l’eau Lac de Bournazel, Seilhac Lac de Bournazel Seilhac

Les journées du matrimoine / Concert sur l’eau Lac de Bournazel, Seilhac Lac de Bournazel Seilhac dimanche 21 septembre 2025.

Les journées du matrimoine / Concert sur l’eau Lac de Bournazel, Seilhac

Lac de Bournazel Boulevard de la Plage Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Musique, danse, théâtre sûr et au bord de l’eau. Les stands librairie Chantepages, le Rayon. Une radio en direct BRAM Fm. 11h découverte du milieu aquatique et pêche avec la FAL19. Les journées du Matrimoine, c’est aussi dans la nature !

Les spectacles sur l’eau (10€ par personne) Deux horaires 11h à 12 h 45 et 14h à 15 h 45 RDV à 10 h 30 et 13h30 pour préparer l’embarquement. Enfance, d’après l’autobiographie de Maxime Gorki. Carte blanche à Marion Lherbeil & Cristal Sénès. Aïla Concert acoustique et expérimentations sonores en milieu naturel. Les spectacles au bord de l’eau

Single Cie La soeur de Shakespeare 16h-17h15. La cour Duo 17h30-18h15. Gaves, Duo Aèdes Cie Hart Brut 18h30-19h15. La Maldonne Dj Set 19h30-20h30. Buvette et restauration sur site La Guinguette du Lac et l’Elot

En cas de mauvais temps, une solution de repli est proposée sur le site. .

Lac de Bournazel Boulevard de la Plage Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 93 48 crmt@crmt.fr

English : Les journées du matrimoine / Concert sur l’eau Lac de Bournazel, Seilhac

German : Les journées du matrimoine / Concert sur l’eau Lac de Bournazel, Seilhac

Italiano :

Espanol : Les journées du matrimoine / Concert sur l’eau Lac de Bournazel, Seilhac

L’événement Les journées du matrimoine / Concert sur l’eau Lac de Bournazel, Seilhac Seilhac a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze