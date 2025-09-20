Les journées du matrimoine de la bande dessinée Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Angoulême

Musée gratuit le samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025.

Visites et activités gratuites, sur réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion de l’exposition hommage à Claire Bretécher inaugurée en mai dernier, la Cité de la BD place les Journées européennes du patrimoine de 2025 sous le signe du matrimoine de la bande dessinée et mettra à l’honneur les autrices.

PROGRAMME

Samedi 20 septembre

10h30, 11h30, 14h et 17h : visites des réserves du Musée et de la Bibliothèque patrimoniale

10h30, 11h, 11H30, 12h, 14h, 14h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30 : visites flash des expositions

15h : Bretécher, Montellier, Doucet et les autres : faire matrimoine en bande dessinée – Conférence présentée par Camille de Singly

18h30 : apéro BD autour du matrimoine

14h à 18h : atelier matrimoine BD « quelle autrice es-tu ? »

Dimanche 21 septembre

14h et 17h : visites des réserves du Musée et de la Bibliothèque patrimoniale

14h, 14h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30 : visites flash des expositions

15h : Bretécher par Bréchoteau – Conférence présentée par Dominique Bréchoteau

14h à 18h : atelier matrimoine BD « quelle autrice es-tu ? »

Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Quai de la Charente, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545386565 http://www.citebd.org Parking gratuit (parking des Abras, accès par la rue des Papetiers).

© Christophe FOUIN