LES JOURNÉES DU MATRIMOINE LA GUIA FEMINISTA Prades

Par la compagnie Encima
Un spectacle bilingue français-catalan pour mieux comprendre le féminisme et déconstruire les clichés.
Théâtre documenté à partir de 11 ans
33 rue l’hospice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
By Compagnie Encima
A bilingual French-Catalan show to better understand feminism and deconstruct clichés.
Documented theater for ages 11 and up
German :
Von der Kompanie Encima
Eine zweisprachige Aufführung auf Französisch und Katalanisch, um den Feminismus besser zu verstehen und Klischees zu dekonstruieren.
Dokumentiertes Theater ab 11 Jahren
Italiano :
A cura della compagnia Encima
Uno spettacolo bilingue francese-catalano per capire meglio il femminismo e decostruire i luoghi comuni.
Teatro documentato per ragazzi dagli 11 anni in su
Espanol :
Por la compañía Encima
Un espectáculo bilingüe francés-catalán para entender mejor el feminismo y deconstruir los tópicos.
Teatro documentado para mayores de 11 años
