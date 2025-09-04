LES JOURNÉES DU MATRIMOINE LES CORPS ONT MIEUX À DIRE Prades

LES JOURNÉES DU MATRIMOINE LES CORPS ONT MIEUX À DIRE Prades jeudi 4 septembre 2025.

LES JOURNÉES DU MATRIMOINE LES CORPS ONT MIEUX À DIRE

3 rue de l’Hospice Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-04

Vernissage de l’exposition photo de Marie Demunter avec des lectures dansées du livre éponyme par la troupe Les Unes et les autres et Caroline Baux. A la rencontre d’autres femmes, c’est au plus proche de leurs corps que Marie Demunter pose son regard.

.

3 rue de l’Hospice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Opening of Marie Demunter’s photo exhibition, with dance readings from the book of the same name by the troupe Les Unes et les autres and Caroline Baux. Marie Demunter’s eye is drawn to the bodies of other women.

German :

Vernissage der Fotoausstellung von Marie Demunter mit getanzten Lesungen aus dem gleichnamigen Buch durch die Theatergruppe Les Unes et les autres und Caroline Baux. Bei der Begegnung mit anderen Frauen ist es die Nähe zu ihren Körpern, auf die Marie Demunter ihren Blick richtet.

Italiano :

Inaugurazione della mostra fotografica di Marie Demunter, con letture di danza dall’omonimo libro da parte della troupe Les Unes et les autres e di Caroline Baux. Incontrando altre donne, lo sguardo di Marie Demunter si avvicina il più possibile ai loro corpi.

Espanol :

Inauguración de la exposición fotográfica de Marie Demunter, con lecturas de danza del libro homónimo a cargo de la compañía Les Unes et les autres y Caroline Baux. Al encontrarse con otras mujeres, la mirada de Marie Demunter se acerca lo más posible a sus cuerpos.

L’événement LES JOURNÉES DU MATRIMOINE LES CORPS ONT MIEUX À DIRE Prades a été mis à jour le 2025-08-29 par OTI CONFLENT CANIGO