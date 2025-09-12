Les journées du Matrimoine dans tout le département des Hautes-Pyrénées Tarbes

Dans le cadre de la 3ème édition des Journées du Matrimoine 65, cinq événements et une exposition auront lieu à TARBES.

​> TEMPLE de l’EPUF Du lundi 15 au vendredi 19 Septembre de 16h à 19h Exposition femmes fortes de la CIMADE organisée par le Collectif Droits des Femmes 65. entrée et participation libres

> TEMPLE de l’EPUF Mardi 16 septembre à 18h30 Soirée débat avec Fatoumata Diabaté photographe (et Violaine Husson, commission genre et protection de la CIMADE)

> OMNIBUS à TARBES Mercredi 15 septembre à 19h, Lecture théâtralisée de Je suis une fille sans histoire , de Alice Zeniter par les comédiennes Corine Marsollier et Nina Nkundwa / Durée 1h / Tout public

> BOURSE du TRAVAIL Jeudi 16 septembre de 20h-22h30 PROJECTION FILM + débat De rêves et de parpaings suivi d’un débat avec une participante du chantier du film et la réalisatrice. https://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/69034

> EDITIONS ARCANES 17 Samedi 20 septembre à 11h Rencontre avec Sabrina Abda qui sera présente parler de son livre Ils ont tué mon grand père à Guelma en 1945″ et du combat dé-colonialiste.

> ATELIER 20 à TARBES Samedi 20 septembre a 18h30 SPECTACLE De boue II Une performance de terre et textes de poétesses gazaouies. Par Aline Part et Merilú Solito

dans tout le département des Hautes-Pyrénées TARBES Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie journeesmatrimoine65@gmail.com

English :

As part of the 3rd edition of the Journées du Matrimoine 65, five events and an exhibition will take place in TARBES.

Further information: see website

tEMPLE de l’EPUF: Monday September 15 to Friday September 19, 4pm to 7pm ? Exhibition « Femmes fortes » by CIMADE, organized by Collectif Droits des Femmes 65 ? free entry and participation

> TEMPLE de l’EPUF: Tuesday September 16 at 6:30pm Evening debate ? with Fatoumata Diabaté, photographer (and Violaine Husson, CIMADE gender and protection commission)

> OMNIBUS in TARBES: Wednesday September 15 at 7pm, Dramatized reading of « Je suis une fille sans histoire », by Alice Zeniter, by actors Corine Marsollier and Nina Nkundwa / Duration: 1h / All audiences

> LABOUR MARKET: Thursday September 16, 8-10.30pm ? FILM DISPLAY + debate « De rêves et de parpaings » followed by a discussion with a participant from the film’s construction site and the director. https://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/69034

> EDITIONS ARCANES 17: Saturday, September 20, 11am ? Meet Sabrina Abda, who will talk about her book « Ils ont tué mon grand père à Guelma en 1945? and the de-colonialist struggle.

> ATELIER 20 in TARBES: Saturday September 20 at 6:30pm SPECTACLE De boue II ? A performance of earth and texts by Gazan women poets. By Aline Part and Merilú Solito

German :

Im Rahmen der dritten Ausgabe der « Journées du Matrimoine 65 » finden in TARBES fünf Veranstaltungen und eine Ausstellung statt.

Weitere Informationen: siehe Website

tEMPLE de l’EPUF: Montag, 15. September, bis Freitag, 19. September, von 16 bis 19 Uhr ? Ausstellung « starke Frauen » von CIMADE, organisiert vom Collectif Droits des Femmes 65. ? freier Eintritt und Teilnahme

> TEMPLE de l’EPUF: Dienstag, 16. September um 18.30 Uhr Diskussionsabend ? mit der Fotografin Fatoumata Diabaté (und Violaine Husson, Kommission Gender und Schutz der CIMADE)

> OMNIBUS in TARBES: Mittwoch, 15. September, 19 Uhr, szenische Lesung von « Je suis une fille sans histoire » , von Alice Zeniter durch die Schauspielerinnen Corine Marsollier und Nina Nkundwa / Dauer: 1 Stunde / Für jedes Publikum

> ARBEITSBÖRSE: Donnerstag, 16. September, 20.00-22.30 Uhr ? FILMVORFÜHRUNG + Diskussion De rêves et de parpaings » (Träume und Betonsteine), gefolgt von einer Diskussion mit einer Teilnehmerin der Filmwerft und der Regisseurin. https://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/69034

> EDITIONS ARCANES 17: Samstag, 20. September um 11 Uhr ? Treffen mit Sabrina Abda, die anwesend sein wird, um über ihr Buch « Ils ont tué mon grand père à Guelma en 1945? und den entkolonialistischen Kampf zu sprechen.

> ATELIER 20 in TARBES Samstag, den 20. September um 18.30 Uhr SPECTACLE De boue II ? Eine Performance aus Erde und Texten von Dichterinnen aus Gaza. Von Aline Part und Merilú Solito

Italiano :

Nell’ambito della 3ª edizione delle Journées du Matrimoine 65, si svolgeranno a TARBES cinque eventi e una mostra.

Per ulteriori informazioni: vedere il sito web

tEMPIO DELL’EPUF: da lunedì 15 a venerdì 19 settembre, dalle 16.00 alle 19.00? Mostra « Femmes fortes » di CIMADE, organizzata dal Collectif Droits des Femmes 65 ? ingresso e partecipazione gratuiti

> TEMPLE de l’EPUF: martedì 16 settembre alle 18.30 Dibattito serale con la fotografa Fatoumata Diabaté (e Violaine Husson, commissione genere e protezione della CIMADE)

> OMNIBUS a TARBES: mercoledì 15 settembre alle 19.00, lettura drammatizzata di « Je suis une fille sans histoire », di Alice Zeniter, da parte delle attrici Corine Marsollier e Nina Nkundwa / Durata: 1 ora / Aperto al pubblico

> MERCATO DEL LAVORO: giovedì 16 settembre, ore 20.00-22.30? Proiezione del film + dibattito « De rêves et de parpaings » seguito da un dibattito con un partecipante al progetto cinematografico e il regista. https://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/69034

> EDIZIONI ARCANES 17: sabato 20 settembre alle 11.00 ? Incontro con Sabrina Abda, che parlerà del suo libro « Ils ont tué mon grand père à Guelma en 1945? e della lotta contro il colonialismo.

> ATELIER 20 a TARBES: sabato 20 settembre alle 18.30 SPECTACLE De boue II? Spettacolo di terra e testi di donne poeta gazane. Di Aline Part e Merilú Solito

Espanol :

En el marco de las 3as Jornadas del Matrimonio 65, se celebrarán en TARBES cinco actos y una exposición.

Más información: véase el sitio web

tEMPLO de l’EPUF: del lunes 15 al viernes 19 de septiembre, de 16:00 a 19:00 ? Exposición « Femmes fortes » de CIMADE, organizada por el Collectif Droits des Femmes 65 ? entrada y participación gratuitas

> TEMPLE de l’EPUF: martes 16 de septiembre a las 18.30 h Tarde de debate con Fatoumata Diabaté, fotógrafa (y Violaine Husson, Comisión de Género y Protección de CIMADE)

> OMNIBUS en TARBES: miércoles 15 de septiembre a las 19.00 h, lectura dramatizada de « Je suis une fille sans histoire », de Alice Zeniter, por las actrices Corine Marsollier y Nina Nkundwa / Duración: 1 hora / Abierto al público

> MERCADO LABORAL: jueves 16 de septiembre, de 20.00 a 22.30 h ? PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA + debate « De rêves et de parpaings » seguido de un coloquio con un participante del proyecto cinematográfico y el director. https://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/69034

> EDICIONES ARCANES 17: sábado 20 de septiembre a las 11h ? Encuentro con Sabrina Abda, que hablará de su libro « Ils ont tué mon grand père à Guelma en 1945? y de la lucha contra el colonialismo.

> ATELIER 20 en TARBES: sábado 20 de septiembre a las 18.30 h SPECTACLE De boue II ? Espectáculo de tierra y textos de mujeres poetas de Gaza. Por Aline Part y Merilú Solito

