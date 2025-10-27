Les journées du Numérique les jeux vidéo et leurs bienfaits Place de la mairie Bains

Les journées du Numérique les jeux vidéo et leurs bienfaits Place de la mairie Bains lundi 27 octobre 2025.

Les journées du Numérique les jeux vidéo et leurs bienfaits

Place de la mairie Mairie Bains Haute-Loire

Début : 2025-10-27 10:00:00

fin : 2025-10-27 19:00:00

2025-10-27

Pour cette troisième édition des journées du Numérique, Cédric Chazelet, Conseiller Numérique France Services, vous propose une première journée à la mairie de Bains sur les jeux vidéos et leurs bienfaits.

Place de la mairie Mairie Bains 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 59 89 96 cedric.chazelet@lepuyenvelay.fr

English :

For this third edition of the Digital Days, Cédric Chazelet, Conseiller Numérique France Services, offers you a first day at the Mairie de Bains on video games and their benefits.

German :

In der dritten Ausgabe der Digitalen Tage bietet Ihnen Cédric Chazelet, Conseiller Numérique France Services, einen ersten Tag im Rathaus von Bains zum Thema Videospiele und ihre Vorteile an.

Italiano :

Per questa terza edizione delle Giornate Digitali, Cédric Chazelet, Digital Advisor France Services, organizza una prima giornata presso il Municipio di Bains sui videogiochi e i loro benefici.

Espanol :

Para esta tercera edición de las Jornadas Digitales, Cédric Chazelet, Consejero Digital France Services, organiza una primera jornada en el Ayuntamiento de Bains sobre los videojuegos y sus beneficios.

