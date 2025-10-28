Les journées du Numérique nos données sur internet, la grande enquête, sommes-nous en sécurité ? Rue des remparts Saint-Paulien

Les journées du Numérique nos données sur internet, la grande enquête, sommes-nous en sécurité ? Rue des remparts Saint-Paulien mardi 28 octobre 2025.

Les journées du Numérique nos données sur internet, la grande enquête, sommes-nous en sécurité ?

Rue des remparts Mairie Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-28 19:00:00

Date(s) :

2025-10-28

Pour cette troisième édition des journées du Numérique, Cédric Chazelet, Conseiller Numérique France Services, vous propose une deuxième journée à la mairie de Saint-Paulien sur nos données sur internet.

.

Rue des remparts Mairie Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 59 89 96 cedric.chazelet@lepuyenvelay.fr

English :

For this third edition of the Journées du Numérique , Cédric Chazelet, Conseiller Numérique France Services, offers you a second day at the Saint-Paulien town hall on our data on the Internet.

German :

Anlässlich der dritten Ausgabe der Digitalen Tage bietet Ihnen Cédric Chazelet, Conseiller Numérique France Services, einen zweiten Tag im Rathaus von Saint-Paulien an, der sich mit unseren Daten im Internet befasst.

Italiano :

Per questa terza edizione delle Giornate Digitali, Cédric Chazelet, consulente digitale di France Services, organizza una seconda giornata presso il Municipio di Saint-Paulien per parlare dei nostri dati su Internet.

Espanol :

Para esta tercera edición de las Jornadas Digitales, Cédric Chazelet, Asesor Digital de France Services, organiza una segunda jornada en el Ayuntamiento de Saint-Paulien para hablar de nuestros datos en internet.

L’événement Les journées du Numérique nos données sur internet, la grande enquête, sommes-nous en sécurité ? Saint-Paulien a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay