Les journées du Numérique nos données sur internet, la grande enquête, sommes-nous en sécurité ? Rue des remparts Saint-Paulien
Les journées du Numérique nos données sur internet, la grande enquête, sommes-nous en sécurité ? Rue des remparts Saint-Paulien mardi 28 octobre 2025.
Les journées du Numérique nos données sur internet, la grande enquête, sommes-nous en sécurité ?
Rue des remparts Mairie Saint-Paulien Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 10:00:00
fin : 2025-10-28 19:00:00
Date(s) :
2025-10-28
Pour cette troisième édition des journées du Numérique, Cédric Chazelet, Conseiller Numérique France Services, vous propose une deuxième journée à la mairie de Saint-Paulien sur nos données sur internet.
.
Rue des remparts Mairie Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 59 89 96 cedric.chazelet@lepuyenvelay.fr
English :
For this third edition of the Journées du Numérique , Cédric Chazelet, Conseiller Numérique France Services, offers you a second day at the Saint-Paulien town hall on our data on the Internet.
German :
Anlässlich der dritten Ausgabe der Digitalen Tage bietet Ihnen Cédric Chazelet, Conseiller Numérique France Services, einen zweiten Tag im Rathaus von Saint-Paulien an, der sich mit unseren Daten im Internet befasst.
Italiano :
Per questa terza edizione delle Giornate Digitali, Cédric Chazelet, consulente digitale di France Services, organizza una seconda giornata presso il Municipio di Saint-Paulien per parlare dei nostri dati su Internet.
Espanol :
Para esta tercera edición de las Jornadas Digitales, Cédric Chazelet, Asesor Digital de France Services, organiza una segunda jornada en el Ayuntamiento de Saint-Paulien para hablar de nuestros datos en internet.
L’événement Les journées du Numérique nos données sur internet, la grande enquête, sommes-nous en sécurité ? Saint-Paulien a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay