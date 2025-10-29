Les journées du Numérique notre matériel informatique, avancées technologiques et impact sur l’environnement. Place de la Gare Craponne-sur-Arzon

Les journées du Numérique notre matériel informatique, avancées technologiques et impact sur l’environnement.

Place de la Gare Maison France Services Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2025-10-29 09:00:00

fin : 2025-10-29 19:00:00

2025-10-29

Cédric Chazelet, Conseiller Numérique France Services, clôturera ces troisième journées du Numérique à la maison France Services de Craponne-sur-Arzon, sur le thème du matériel informatique et des avancées technologiques.

Place de la Gare Maison France Services Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 59 89 96 cedric.chazelet@lepuyenvelay.fr

English :

Cédric Chazelet, France Services Digital Advisor, will close these third Digital Days at the France Services house in Craponne-sur-Arzon, on the theme of computer hardware and technological advances.

German :

Cédric Chazelet, Conseiller Numérique France Services, wird die dritten Digitaltage im Haus von France Services in Craponne-sur-Arzon mit einem Vortrag zum Thema Hardware und technologische Fortschritte abschließen.

Italiano :

Cédric Chazelet, consulente digitale di France Services, chiuderà queste terze Giornate Digitali presso il centro France Services di Craponne-sur-Arzon, sul tema dell’hardware e dei progressi tecnologici.

Espanol :

Cédric Chazelet, Consejero Digital de France Services, clausurará estas terceras Jornadas Digitales en el centro de France Services de Craponne-sur-Arzon, sobre el tema del material informático y los avances tecnológicos.

