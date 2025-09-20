Les journées du Patrimoine 2025 à Donnemarie-Dontilly Ancien Syndicat d’Initiatives Cantonal du Montois Donnemarie-Dontilly

Les journées du Patrimoine 2025 à Donnemarie-Dontilly Samedi 20 septembre

Certaines visites se font par groupe de 10 et sur réservation

Nous vous accueillons le samedi 20 septembre 2025 pour les JEP 2025 de 10h à 18h au petit fort Boyard, bld d’Haussonville.

Visite guidée ou libre de Donnemarie-Dontilly

Visite de l’église-cloître de Notre Dame de l’Assomption

Visite du futur pôle culturel (Ancienne église de Dontilly)

Visite du site industriel de l’ancienne tuilerie » La mare Vincent »

Visite de l’ancienne distillerie

Visite de la fromagerie à Gurcy

Visite de l’église de Sigy

Visite de Parc de Forbois

Visite des vestiges de l’ancien chateau de Paroy

Visite du Château et ancienne distillerie Béllagué

Certaines visites se font sur réservation au 06.63.19.29.82

Ancien Syndicat d'Initiatives Cantonal du Montois Boulevard d'Haussonville 77520 Donnemarie-Dontilly

sandrine pirson