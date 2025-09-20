Les Journées du patrimoine à Bagnères-de-Bigorre Dans toute la ville Bagnères-de-Bigorre
Les Journées du patrimoine à Bagnères-de-Bigorre Dans toute la ville Bagnères-de-Bigorre samedi 20 septembre 2025.
Les Journées du patrimoine à Bagnères-de-Bigorre
Dans toute la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Programme complet à télécharger ci-dessous.
Livret complet en format papier bientôt disponible auprès de la mairie ou dans notre office de tourisme.
.
Dans toute la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 79 60 45
English :
Download the full program below.
Full booklet in paper format available soon from the town hall or our tourist office.
German :
Vollständiges Programm zum Herunterladen unten.
Vollständiges Heft in Papierform demnächst bei der Stadtverwaltung oder in unserem Tourismusbüro erhältlich.
Italiano :
Scarica il programma completo qui sotto.
L’opuscolo completo in formato cartaceo sarà presto disponibile presso il Municipio o l’Ufficio del Turismo.
Espanol :
Descargue el programa completo a continuación.
Folleto completo en formato papel disponible próximamente en el Ayuntamiento o en nuestra Oficina de Turismo.
L’événement Les Journées du patrimoine à Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle du Tourmalet |CDT65