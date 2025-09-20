Les Journées du patrimoine à Bagnères-de-Bigorre Dans toute la ville Bagnères-de-Bigorre

Dans toute la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Programme complet à télécharger ci-dessous.

Livret complet en format papier bientôt disponible auprès de la mairie ou dans notre office de tourisme.

Dans toute la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 79 60 45

English :

Download the full program below.

Full booklet in paper format available soon from the town hall or our tourist office.

German :

Vollständiges Programm zum Herunterladen unten.

Vollständiges Heft in Papierform demnächst bei der Stadtverwaltung oder in unserem Tourismusbüro erhältlich.

Italiano :

Scarica il programma completo qui sotto.

L’opuscolo completo in formato cartaceo sarà presto disponibile presso il Municipio o l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Descargue el programa completo a continuación.

Folleto completo en formato papel disponible próximamente en el Ayuntamiento o en nuestra Oficina de Turismo.

