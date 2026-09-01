Les Journées du patrimoine à Bagnères-de-Bigorre Dans toute la ville Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Les Journées du patrimoine à Bagnères-de-Bigorre

Dans toute la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine à Bagnères de Bigorre !

Programme complet à télécharger sur l’agenda en ligne de l’Office de tourisme.

Programme papier disponible à l’accueil de l’Office de tourisme.

DIMANCHE 20/09

Fonds photographique Alix

9h30 / 10h30 / 11h15 / 14h15 / 15h15 / 16h15 / 17h15

Visite guidée (sur réservation)

« Le fonds photographique Alix et les coulisses de la

conservation ».

Théâtre du Casino – 10h – 12h et 14h – 17h

Visite du théâtre par les lycéens du Lycée Victor Duruy.

Musée des beaux-arts Salies

11h – Visite « Art Déco » dans Bagnères par les lycéens de Victor Duruy.

14h – Circuit découverte avec les lycéens élèves de 1ère spécialité

« L’histoire et la géographie de l’eau de soin à Bagnères ».

14h – Histoire de Bagnères pour les enfants

À partir de 7 ans, avec les lycéens élèves de 1ère spécialité.

Église des Carmes – Chapelle de l’hôpital

15h et 16h30 – Visite guidée par Sœur Marie (du Carmel de

Bagnères). Durée : environ 1h.

Espace Émilien Frossard – Temple Protestant

14h – 18h – Visite du bâtiment historique de la période des thermes.

Exposition «Évocation photographique de l’Observatoire du Pic du Midi» par la Société Ramond

Musée du Marbre

14h45 – Présentation de la maquette des Pyrénéesde la vallée du Haut-Adour.

De 15h à 16h30 – Atelier adulte animé par Éric Juan « Les

différents outils pour la quête de l’or sur le terrain ».

De 16h45 à 17h15 – Atelier sur les sables de rivière, ses minéraux, la pollution et l’or bien sûr.

Vallon de Salut – 15h

L’OAPHB présente l’avancement du Projet Rieunel en lien avec l’Atlas de la

biodiversité communale et le projet PYRENEUM portés par Bagnères-de-Bigorre.

Église Saint-Vincent /Orgue

16h – Visite guidée

17h – Concert. Pièces de la Renaissance et de l’époque baroque.

Résidence des Thermes

Conférence, diaporama «La genèse et la construction d’Aquensis, cathédrale de l’eau».

Cie théâtrale Hipotengo et Alain Founeau, Ingénieur des Travaux Publics. .

Dans toute la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 79 60 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New edition of the European Heritage Days in Bagnères-de-Bigorre!

The complete program is available for download on the Tourist Office’s online calendar.

A printed program is available at the Tourist Office reception desk.

L’événement Les Journées du patrimoine à Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65