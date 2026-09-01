Les Journées du patrimoine à Bagnères-de-Bigorre Dans toute la ville Bagnères-de-Bigorre
dimanche 20 septembre 2026 · Dans toute la ville · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Les Journées du patrimoine à Bagnères-de-Bigorre
Dans toute la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine à Bagnères de Bigorre !
Programme complet à télécharger sur l’agenda en ligne de l’Office de tourisme.
Programme papier disponible à l’accueil de l’Office de tourisme.
DIMANCHE 20/09
Fonds photographique Alix
9h30 / 10h30 / 11h15 / 14h15 / 15h15 / 16h15 / 17h15
Visite guidée (sur réservation)
« Le fonds photographique Alix et les coulisses de la
conservation ».
Théâtre du Casino – 10h – 12h et 14h – 17h
Visite du théâtre par les lycéens du Lycée Victor Duruy.
Musée des beaux-arts Salies
11h – Visite « Art Déco » dans Bagnères par les lycéens de Victor Duruy.
14h – Circuit découverte avec les lycéens élèves de 1ère spécialité
« L’histoire et la géographie de l’eau de soin à Bagnères ».
14h – Histoire de Bagnères pour les enfants
À partir de 7 ans, avec les lycéens élèves de 1ère spécialité.
Église des Carmes – Chapelle de l’hôpital
15h et 16h30 – Visite guidée par Sœur Marie (du Carmel de
Bagnères). Durée : environ 1h.
Espace Émilien Frossard – Temple Protestant
14h – 18h – Visite du bâtiment historique de la période des thermes.
Exposition «Évocation photographique de l’Observatoire du Pic du Midi» par la Société Ramond
Musée du Marbre
14h45 – Présentation de la maquette des Pyrénéesde la vallée du Haut-Adour.
De 15h à 16h30 – Atelier adulte animé par Éric Juan « Les
différents outils pour la quête de l’or sur le terrain ».
De 16h45 à 17h15 – Atelier sur les sables de rivière, ses minéraux, la pollution et l’or bien sûr.
Vallon de Salut – 15h
L’OAPHB présente l’avancement du Projet Rieunel en lien avec l’Atlas de la
biodiversité communale et le projet PYRENEUM portés par Bagnères-de-Bigorre.
Église Saint-Vincent /Orgue
16h – Visite guidée
17h – Concert. Pièces de la Renaissance et de l’époque baroque.
Résidence des Thermes
Conférence, diaporama «La genèse et la construction d’Aquensis, cathédrale de l’eau».
Cie théâtrale Hipotengo et Alain Founeau, Ingénieur des Travaux Publics. .
Dans toute la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 79 60 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
New edition of the European Heritage Days in Bagnères-de-Bigorre!
The complete program is available for download on the Tourist Office’s online calendar.
A printed program is available at the Tourist Office reception desk.
L’événement Les Journées du patrimoine à Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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