Les journées du patrimoine à Fouesnant-les Glénan 2025 Office de tourisme de Fouesnant Fouesnant

Les journées du patrimoine à Fouesnant-les Glénan 2025 Office de tourisme de Fouesnant Fouesnant samedi 20 septembre 2025.

Les journées du patrimoine à Fouesnant-les Glénan 2025

Office de tourisme de Fouesnant 4 Espace Kerneveleck Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Les Journées du Patrimoine, organisées chaque année en septembre depuis 1984, ont été créées à l’initiative du ministère de la Culture. Leur objectif est de permettre au plus grand nombre de découvrir la richesse de notre patrimoine, à travers des visites de lieux habituellement fermés au public ou présentés sous un angle différent. Ces journées sont très attendues par les visiteurs, qui à cette occasion franchissent les portes d’édifices variés édifices religieux, bâtiments administratifs, militaires ou propriétés privés.

Pour accompagner ces visites exceptionnelles, différentes animations sont proposées visites guidées, expositions…

Cette année, à Fouesnant, l’offre de visites s’est enrichie, et ce sont quatre sites qui accueilleront les visiteurs le sémaphore, l’église Saint-Pierre, Le blockhaus de Bréhoulou et le Village Club du Soleil.

Au programme de ces deux jours

– Sémaphore de Beg-Meil

Édifié vers 1861, le sémaphore de Beg-Meil assure la surveillance d’une zone s’étendant de la pointe de Lesconil à celle de Trévignon, en englobant l’archipel des Glénan. Son emplacement est exceptionnel. Il est ouvert au public dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Infos pratiques

Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre 2025

Toutes les ½ heures (non accessible PMR) de 10 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30

Places limitées, 10 personnes par visite. Pour des raisons de sécurité, inscription obligatoire à l’Office de tourisme sur présentation d’une pièce d’identité (date limite d’inscription 16/09) • Gratuit

– Blockhaus de Bréhoulou

Le lycée de Bréhoulou abrite un blockhaus datant de la Seconde Guerre mondiale, qui servait d’abri infirmerie. Dans les années 1950, des lycéens en ont fait leur foyer.

Un lieu insolite, pour une visite mêlant histoire locale et Grande Histoire.

Infos pratiques

Samedi 20 septembre à 14 h 30 et 16 h 00

Dimanche 21 septembre à 10 h 30 et 15 h 00

Visite guidée (non accessible PMR)

Places limitées, 15 personnes par visite

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme • Gratuit

– Église Saint-Pierre et Saint-Paul

Église romane au porche gothique, classée au titre des monuments historiques, attire le regard par sa majestueuse façade, son clocher et ses vitraux remarquables. Elle bénéficie également d’une acoustique exceptionnelle.

Infos pratiques

Samedi 20 septembre à 17 h 00

Dimanche 21 septembre à 16 h 30

Visite guidée et présentation de l’orgue avec démonstration

Places limitées, 50 personnes par visite.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme • Gratuit

– Village Club du Soleil

Univers de courbes, de bulles et de béton d’un blanc éclatant, cette propriété privée a été conçue par les architectes avant-gardistes Henri Mouette et Pierre Székely, qui se sont inspirés de l’esprit marin et sous-marin.

En 2007, le village club a obtenu le label Patrimoine du XXe siècle.

Infos pratiques

Dimanche 21 septembre à 10 h 30, 14 h 00 e t 16 h 00

Visite guidée

Places limitées, 25 personnes par visite.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme • Gratuit

Mais également

Exposition sur l’histoire des canons de la Vénus • Mairie de Fouesnant

La Vénus est une frégate de la marine royale française, qui a fait naufrage aux Glénan en 1781 sur le site des Leurious. Après un long travail de recherche réalisé par des passionnés, un certain nombre de canons de la Vénus ont été ramenés à terre. L’exposition retrace l’histoire de ce bateau, de son capitaine, ainsi que le parcours de sauvegarde et de préservation des canons réalisé depuis 1978.

Du 15 septembre au 10 octobre 2025, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 et le samedi

de 9 h00 à 12 h00.

Consultez le flyer dans documents .

Office de tourisme de Fouesnant 4 Espace Kerneveleck Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les journées du patrimoine à Fouesnant-les Glénan 2025 Fouesnant a été mis à jour le 2025-09-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN