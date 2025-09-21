Les journées du patrimoine à Gouesnac’h Salle vire courts, Bibliothèque, église Gouesnach

Les journées du patrimoine à Gouesnac’h Salle vire courts, Bibliothèque, église Gouesnach dimanche 21 septembre 2025.

Les journées du patrimoine à Gouesnac’h

Salle vire courts, Bibliothèque, église Hent Reuniou Gouesnach Finistère

Pour les journées européennes du patrimoine

L’association Breizh Méca Kouzh prépare un programme spécial à la salle Vire-Court de 10h à 17h30

Suite au classement de trois Pen Duick aux monuments historiques en mars dernier, une exposition en partenariat avec l’association Éric Tabarly de Lorient sera présentée en hommage à ce grand marin qui fut habitant de Gouesnach. Expo « Tabarly et les Pen Duick » toute la journée.

2 séances à 10h et 14h30 le film les sillons de la liberté dernier paysan breton de René Duranton

Mais également vieux tracteurs, cycles et motos anciens, jeux bretons, petite restauration et vente de légumes et panier garni…

Avec le concours des Photographes de Gouesnac’h.

à la bibliothèque de Gouesnac’h 13 route de Bénodet

Dis, comment c’était avant ? exposition grâce aux prets de la famille Corennec et de Pascal Perraut de Gouesn’Art

Au château de Penfrat Joseph Bigot, architecte

10h30 Conférence de Claude Fagnen ancien directeur des archives départementales membre de Foen Izella

Eric Tabarly Marin d’exception ouvrages et maquettes à la bibliothèque

Tout le programme détaillé sur facebook https://www.facebook.com/mairiedeGouesnach .

