Les Journées du patrimoine à la Cinémathèque française La Cinémathèque française – Musée du Cinéma PARIS

Magicien et inventeur des trucages, Georges Méliès est le guide idéal pour parcourir l’histoire du cinéma et des effets spéciaux, de Metropolis à Hugo Cabret, du Voyage dans la lune à Star Wars. Dans un parcours jalonné d’appareils interactifs, de films inédits, d’accessoires, de costumes et d’affiches rares, le musée Méliès offre un fabuleux voyage entre plaisir et émerveillement.

Samedi et dimanche de 12 h à 19 h. Gratuit sur réservation. Tout public.

Les temps forts

« L’extraordinaire voyage du Sélénite », enquête immersive au cœur du Musée.

Embarquez pour un voyage fantastique lors d’une enquête immersive au musée Méliès. Interrogez nos comédiens-membres d’équipage et collectez les indices pour découvrir le secret du mystérieux Sélénite !

Un voyage à faire seul ou à plusieurs, entre amis, en famille.

À partir de 7 ans. Durée 1h.

Un jeu conçu avec Anima.

Samedi et dimanche entre 14h et 17h (Musée Méliès).

Gratuit sur réservation obligatoire.

Ateliers-découverte : les voyages fantastiques de Monsieur Méliès

Pour compléter la découverte du musée Méliès, démonstration de trucages sur fond vert et de la technique du stop motion image par image, dans les studios de la cinémathèque.

En famille, à partir de 6 ans.

Samedi et dimanche entre 14h et 17h (Espaces éducatifs).

Gratuit, sans réservation.

Voyage à travers les décors de cinéma !

Une sélection de dessins, photographies, revues d’époque et maquettes donneront un aperçu d’un métier, chef décorateur, et d’une collection exceptionnelle, en mettant l’accent sur les tendances Art déco du décor dans les films des années 1920 et 1930, la représentation de l’architecture au cinéma à travers le film Metropolis de Fritz Lang, la construction des décors en studio et le travail de grands décorateurs comme Alexandre Trauner, Jacques Saulnier et Pierre Guffroy, jusqu’à des réalisations plus récentes de décorateurs contemporains.

Samedi de 14h à 18h (Bibliothèque du film).

Gratuit, sans réservation.

Voyage sous les mers avec Georges Méliès

Pour son prochain film d’aventure aquatique, Georges Méliès, pionnier des effets spéciaux au cinéma, prépare une scène sous-marine des plus étonnantes. Mais pour donner vie à son univers fantastique, il lui manque un élément essentiel : un monstre marin ! À toi de jouer : imagine, dessine, modèle la créature la plus extraordinaire possible… Une petite photo et hop ! la voilà dans le film de Méliès.

Une expérience participative, développée en partenariat avec Wakatoon.

Samedi et dimanche entre 14h et 17h (Mezzanine).

Gratuit, sans réservation.

Un peu de magie sur les visages

Les étudiants de l’ITM maquillent les enfants en s’inspirant des films de Méliès.

Samedi et dimanche entre 14h et 17h (Mezzanine). Gratuit.

Deux journées au musée, dans les studios et à la bibliothèque pour une plongée dans l’univers magique de Méliès, des débuts du cinéma et de l’invention des trucages et des effets spéciaux.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

La Cinémathèque française – Musée du Cinéma 51, rue de Bercy 75012 PARIS

https://www.cinematheque.fr/cycle/journees-du-patrimoine-2025-1479.html