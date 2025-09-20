Les Journées du patrimoine à la Maison Élysée La Maison Élysée Paris

Les Journées du patrimoine à la Maison Élysée La Maison Élysée Paris samedi 20 septembre 2025.

À l’occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine, la Maison Élysée ouvrira ses portes pour la première fois les 20 et 21 septembre prochains. Les visiteurs pourront explorer les lieux de 10h à 20h, sans réservation préalable.

Un voyage à travers l’histoire. Le musée de l’Élysée proposera une immersion dans l’histoire de l’hôtel d’Evreux, mettant en lumière ses transformations architecturales sur trois siècles. Les visiteurs pourront également admirer des pièces emblématiques, telles que le bureau Cressent, le fauteuil Paulin, ainsi qu’une sélection de cadeaux diplomatiques. Une expérience gourmande Le café de l’Élysée accueillera les visiteurs sans réservation, offrant une dégustation du pâté-croûte préparé par le lauréat du prix de la confrérie du pâté-croûte, sous la direction de Fabrice Desvignes, chef des cuisines de l’Élysée et Meilleur Ouvrier de France. Les amateurs de pâtisseries pourront savourer des créations inspirées par l’histoire et les salons du palais. Pour cette édition des Journées du Patrimoine, découvrez également l’entremets « Le Président » de la Maison Bernachon, chocolatier lyonnais depuis 1953. Ce dessert a été servi lors du déjeuner historique de 1975, où le Président Valéry Giscard d’Estaing remit la Légion d’honneur à Paul Bocuse.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

La Maison Élysée 88 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

