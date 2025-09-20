Les Journées du Patrimoine à Malestroit Malestroit

Les Journées du Patrimoine à Malestroit Malestroit samedi 20 septembre 2025.

Les Journées du Patrimoine à Malestroit

Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

– JEU ET HISTOIRE de 10h30 à 12h 8 ans et + | gratuit | sur résa

Clash of clan? Catane? Des jeux de stratégie inspirés de l’histoire! Initiation à Catane et explication de l’histoire de la ville de Malestroit illustrée à la manière du jeu.

– JEU ENQUÊTE coup de vent à Malestroit! de 15h à 16h30

Par équipe, 6 ans et + (enfants accompagnés) | gratuit | sur réservation

Dominique Caillot, guide professionnelle vous emmène pour une balade/observation dans les rues de la vieille ville Retrouvez et positionnez les éléments d’architecture de différentes époques!

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

– VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE SAINT-GILLES par les historiens locaux, Jean-Paul Bourban de Maltrec et Jean-François Le Quernec | de 14h30 à 17h30 en continu | gratuit | accès libre

– CONTES AU FIL DE L’OUST le bestiaire fantastique / Balade contée avec Florian Biebel

À 15h | 10 ans et + | gratuit | sur réservation

La ville de Malestroit cache bien des mystères entre ses ruelles de maisons à pan de bois, les sculptures grimaçantes de son église ou les berges ombragées de la belle rivière Oust. Oserez-vous partir à leur découverte et percer les secrets de la dame blanche Ermengarde? Aurez-vous l’audace d’entrer dans la danse des follets, de défier le diable de Saint Congard ou encore de pénétrer dans l’ombre sinistre du château de Beaumont ? C’est l’aventure à laquelle nous vous convions au cours d’une visite contée dans les rues de la perle de l’Oust durant laquelle grands et petits pourront explorer ou redécouvrir la magie des contes et légendes du pays de Malestroit, de la bretagne gallèse et bretonnante et même d’ailleurs.

– LE QUARTIER DE LA MADELEINE: Visite guidée avec Marie-Hélène Viloux de Maltrec.

À 15h | gratuit | accès libre

– MALESTROIT DU MOYEN ÂGE À L’ÉPOQUE MODERNE

À 15h |12 ans et + gratuit | sur réservation

Au fil des siècles, les activités, les modes de constructions, les moyens de transport ont changé, faisant évoluer la ville. Jean-Pierre Leconte vous propose une visite guidée pour découvrir les traces de ces évolutions et les raisons de ces changements.

Infos et réservation: 02 97 75 18 15 ou passtemps@malestroit.bzh .

Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 18 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Journées du Patrimoine à Malestroit Malestroit a été mis à jour le 2025-09-08 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande