Les Journées du Patrimoine à Rosquelfen Rosquelfen Rostrenen

Les Journées du Patrimoine à Rosquelfen
Rosquelfen Chapelle de Rosquelfen Rostrenen Côtes-d'Armor
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025
Visites de la chapelle de Rosquelfen et de son enclos avec Pierre Jézéquel.
Samedi et dimanche, de 14h à 15h30.
Ouverture de la chapelle de 14h à 19h
Org. Les amis de la chapelle de Rosquelfen .
Rosquelfen Chapelle de Rosquelfen Rostrenen 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 55 02 45
