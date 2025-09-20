Les Journées du Patrimoine à Rosquelfen Rosquelfen Rostrenen

Les Journées du Patrimoine à Rosquelfen Rosquelfen Rostrenen samedi 20 septembre 2025.

Les Journées du Patrimoine à Rosquelfen

Rosquelfen Chapelle de Rosquelfen Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025

Visites de la chapelle de Rosquelfen et de son enclos avec Pierre Jézéquel.

Samedi et dimanche, de 14h à 15h30.

Ouverture de la chapelle de 14h à 19h

Org. Les amis de la chapelle de Rosquelfen .

Rosquelfen Chapelle de Rosquelfen Rostrenen 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 55 02 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Journées du Patrimoine à Rosquelfen Rostrenen a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh