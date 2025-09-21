Les Journées du Patrimoine à Saint-Saulve Saint-Saulve

Saint-Saulve Nord

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Le dimanche 21 septembre 2025 , le service Culture de la Ville vous donne rendez-vous pour une journée dédiée au patrimoine riche de Saint-Saulve.

Cette journée se déroulera en quatre temps forts.

PREMIER TEMPS FORT

Après le bon petit déj’ du dimanche matin, rendez-vous au parking Fortier, à 10h, pour une balade surprenante de quelques kilomètres à travers la ville, où le patrimoine bâti et non bâti se révèlera à vos yeux de façon unique et inédite.

N’oubliez pas votre smartphone ! (un par couple/famille peut suffire).

A très vite, dans les jolies rues de la ville !

DEUXIÈME TEMPS FORT

Le premier concert de la journée sera celui de la chapelle Saint Jean-Baptiste, nichée au coeur du quartier de la Pépinière. Il vous permettra d’apprécier ce lieu de culte atypique, sublimé par la musique jouée par des professeurs et élèves de l’école de musique de Saint-Saulve.

Un moment de toute beauté, intime et céleste, à apprécier avec douceur et poésie.

TROISIÈME TEMPS FORT

Le deuxième concert de la journée aura lieu à la chapelle du Carmel, où un duo de haut vol enchantera ce magnifique lieu de culte, habité par les soeurs carmélites et ouvert à tou.te.s. au quotidien.

Tom et son acolyte Taras maîtrise le marimba et la flûte de pan à la perfection.

Deux instruments rares et précieux, qu’il faut absolument découvrir !

QUATRIÈME TEMPS FORT

C’est un concert exceptionnel qui vous attend, pour clôturer cette journée dédiée au patrimoine de Saint-Saulve. 90 choristes et 40 musiciens vont investir l’église Saint-Martin, pour un concert qui s’annonce grandiose !

D’autant plus grandiose qu’il est pensé comme un hommage à l’un des plus grands musiciens de l’histoire Mozart !

Impossible de manquer ce chef d’oeuvre, conçu par l’Orchestre Symphonique du Hainaut, orchestré par Emmanuel Puigdemont, qui se produit dans le Valenciennois depuis le début de l’année. 0 .

Saint-Saulve 59880 Nord Hauts-de-France

