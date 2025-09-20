Les Journées du Patrimoine à Sérent Sérent

Sérent Morbihan

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Lors de ses 42e Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Sérent vous propose un week-end riche en visites patrimoniales et animations gratuites!

L’ART INVESTIT LES CHAPELLES:

Expositions Samedi 20 de 14h à 18h et Dimanche 21 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

– à la Chapelle Saint-Symphorien, Couësboux

Peintures de Dominique Lahy

– à la Chapelle Saint-Barnabé, Les Trégouëts

Sculptures de Faustine Malardy

– à la Chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Aides, Bréhélan

Gravures de Olivier Le Guelvouit

– à la Chapelle Sainte-Suzanne, Tréviet

Pastels de Antoine Pirlot

– à la Chapelle Saint-Sébastien, Les Haies

Groupe Patrimoine: Inventaire participatif du patrimoine

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE EN CALÈCHE

Samedi et dimanche, 15h et 16h30, départ depuis la Chapelle Sainte Suzanne (Tréviet) et la Chapelle Saint Symphorien (Couësboux)

DÉCOUVERTE LUDIQUE ET VISITE DE L’ÉGLISE

Samedi et dimanche (après-midi)

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE

À la découverte de la Tourbière de Kerfontaine

Accès libre Départ à l’étang de La Prée, à proximité de l’aire de jeux

Rue du 3 août 1944

Informations: 02 97 75 93 57 .

Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 93 57

