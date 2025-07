LES JOURNÉES DU PATRIMOINE A TOULOUSE Toulouse

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, ces journées sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain. Participez à la 42e édition qui a cette année pour thème le patrimoine architectural

Toulouse regorge de trésors architecturaux ! Le temps d’un week-end, vous avez l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts.

Plongez dans les coulisses de nos plus beaux sites ! Bourse du travail, observatoire de Jolimont, crédit municipal, hôpital Gérard Marchant, hôtels particuliers… autant de lieux à découvrir ou redécouvrir avec un autre regard. (Re)découvrez les musées toulousains à travers de nombreuses visites libres, visites commentées, visites guidées, spectacles ou expositions.

Pénétrez à l’intérieur des monuments emblématiques basiliques, églises ou chapelles, souvent accompagnés de concerts d’orgue. Amusez vous en famille avec des ateliers, des visites en famille, des spectacles, des escapes games et même des chasses au trésor ! Et enfin, suivez le guide de l’Office de Tourisme pour (re)visiter la ville ! Des visites guidées s’offrent à vous, que ce soit une visite incontournable, insolite, de quartier ou une visite exclusive en partenariat avec l’Espace Patrimoine, les secrets de Toulouse se dévoilent !

Des nouveautés à ne pas manquer cette année !

Explorez la gare Toulouse Matabiau, entièrement rénovée, véritable rencontre entre patrimoine et innovation. Profitez d’un accès rare aux coulisses de France 3 Occitanie ou au bâtiment annexe des Archives Départementales, habituellement fermé. Et bien d’autres surprises encore vous attendent !

N’oubliez pas de consulter le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine pour connaître tous les lieux à visiter ce week-end ! .

English :

For the curious and history buff alike, these days are an opportunity to (re)discover Toulouse’s rich heritage. Take part in the 42nd edition, whose theme this year is « architectural heritage »

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte sind diese Tage eine gute Gelegenheit, das reiche Kulturerbe von Toulouse (wieder) zu entdecken. Nehmen Sie an der 42. Ausgabe teil, die dieses Jahr das « architektonische Erbe » zum Thema hat

Italiano :

Per i curiosi e gli appassionati di storia, queste giornate sono un’occasione per (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa. Partecipate alla 42ª edizione, che quest’anno ha come tema il « patrimonio architettonico »

Espanol :

Para los curiosos y apasionados de la historia, estas jornadas son la ocasión de (re)descubrir el rico patrimonio de Toulouse. Participe en la 42ª edición, que este año tiene como tema « el patrimonio arquitectónico »

