Les Journées du Patrimoine au camp de Saint-Cyr Coëtquidan rue Saint-Cyr Guer samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20 08:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20

Saint-Cyr vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine!

Cette journée s’inscrit dans la série de rendez-vous célébrant les 80 ans de présence de l’Académie militaire en Bretagne. Sur inscription et en accès gratuit, la journée proposera 13 ateliers variés.

Au programme:

Démonstrations dynamiques:

– Parcours d’obstacles et démonstrations dynamiques ;

– Démonstration de combats corps à corps ;

– Combat en zone urbaine drones et équipe cynotechnique ;

– Section équestre militaire, sellerie et rencontre avec le maréchal-ferrant.

Culture et Histoire:

-Musée de l’Officier Exposition sur l’histoire de Saint-Cyr et présentation de la coiffe de Napoléon ;

– Découverte de la salle d’exposition d’armement (à partir de 13 ans) ;

– Découverte du patrimoine sculpté à travers le camp ;

– Rencontre avec les pompiers des forces terrestres et découverte de la biodiversité.

Vie des élèves:

– Découverte des laboratoires de recherche et des salles de cours ;

– Immersion dans la vie des élèves-officiers avec la visite des chambres et des lieux de vie ;

– Ouverture exceptionnelle du bureau du général et de la salle de commandement ;

– Découverte de la bibliothèque historique et de la médiathèque ;

– Visite du centre de production alimentaire, présentation des rations et des tenues de combat.

Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer!

Navette sur place Food truck Accès PMR

Inscription: https://www.terre.defense.gouv.fr/amscc/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-2025 .

rue Saint-Cyr Académies militaires Guer 56380 Morbihan Bretagne

