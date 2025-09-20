Les Journées du Patrimoine au camp de Saint-Cyr Coëtquidan rue Saint-Cyr Guer
samedi 20 septembre 2025.
Les Journées du Patrimoine au camp de Saint-Cyr Coëtquidan
rue Saint-Cyr Académies militaires Guer Morbihan
Début : 2025-09-20 08:30:00
fin : 2025-09-20 18:30:00
2025-09-20
Saint-Cyr vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine!
Cette journée s’inscrit dans la série de rendez-vous célébrant les 80 ans de présence de l’Académie militaire en Bretagne. Sur inscription et en accès gratuit, la journée proposera 13 ateliers variés.
Au programme:
Démonstrations dynamiques:
– Parcours d’obstacles et démonstrations dynamiques ;
– Démonstration de combats corps à corps ;
– Combat en zone urbaine drones et équipe cynotechnique ;
– Section équestre militaire, sellerie et rencontre avec le maréchal-ferrant.
Culture et Histoire:
-Musée de l’Officier Exposition sur l’histoire de Saint-Cyr et présentation de la coiffe de Napoléon ;
– Découverte de la salle d’exposition d’armement (à partir de 13 ans) ;
– Découverte du patrimoine sculpté à travers le camp ;
– Rencontre avec les pompiers des forces terrestres et découverte de la biodiversité.
Vie des élèves:
– Découverte des laboratoires de recherche et des salles de cours ;
– Immersion dans la vie des élèves-officiers avec la visite des chambres et des lieux de vie ;
– Ouverture exceptionnelle du bureau du général et de la salle de commandement ;
– Découverte de la bibliothèque historique et de la médiathèque ;
– Visite du centre de production alimentaire, présentation des rations et des tenues de combat.
Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer!
Navette sur place Food truck Accès PMR
Inscription: https://www.terre.defense.gouv.fr/amscc/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-2025 .
rue Saint-Cyr Académies militaires Guer 56380 Morbihan Bretagne
