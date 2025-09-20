Les journées du patrimoine au Centre Minier Centre Minier de Faymoreau Faymoreau

Les journées du patrimoine au Centre Minier 20 et 21 septembre Centre Minier de Faymoreau Vendée

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’incroyable histoire des gueules noires de la Vendée. Salle des pendus, lampisterie, « descente » dans la mine…une visite à faire… Profitez-en aussi pour découvrir notre expo 2025, LA MINE INFO OU INTOX, 1 exposition aussi surprenante qu’enrichissante, au ton parfois décalé, 50 infos ou intox à décrypter!

Centre Minier de Faymoreau La Cour, 85240 Faymoreau, France Faymoreau 85240 Vendée Pays de la Loire 0251004848 https://www.centreminier-vendee.fr http://www.facebook.com/CentreMinierDeFaymoreau La collection comporte principalement des objets ou documents liés au fonctionnement de la mine de charbon. Une partie de la collection est constituée de fossiles du Carbonifère.

© Centre Minier de Faymoreau