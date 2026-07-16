Les journées du patrimoine au château de Luttange, Château de Luttange, Luttange

Informations pratiques

Les journées du patrimoine au château de Luttange 19 et 20 septembre Château de Luttange Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées et libres du château, des caveaux à la tour de guet.

Château de Luttange 9 Place du Château, 57935 Luttange Luttange 57935 Moselle Grand Est 03 82 83 96 27 https://sites.google.com/site/chateaudeluttange/ Construit au XIIIe siècle, le château de Luttange comportait à l’origine deux bâtiments d’habitation élevés dans la cour et reliés au point central par une tour de défense. À chaque siècle, des transformations furent opérées. Il existe encore une tour ronde datant du XIIIe siècle et une tour carrée du XIVe siècle. Au XVe siècle, une porte ovale fut élevée devant la tour carrée, construction unique en Lorraine.

Partiellement inscrit au titre des Monuments historiques, il est en cours de restauration par un groupe de bénévoles. Au coeur du village, parking au pied du château, accès aux visites par la salle médiévale dont la porte se situe sur la droite du château. Seule la grande salle du château est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visites guidées et libres du château, des caveaux à la tour de guet.

Lesage Michel