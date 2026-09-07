Les journées du patrimoine au Château de Pennautier, Château de Pennautier, Pennautier

Informations pratiques

Les journées du patrimoine au Château de Pennautier Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Château de Pennautier Aude

Tarif : 10 € par personne. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le château de Pennautier est un monument emblématique de l’histoire du Languedoc. Édifié en 1620 pour Bernard de Reich de Pennautier, trésorier des États du Languedoc, il s’inscrit rapidement dans la grande Histoire.

Le 14 juillet 1622, le jeune roi Louis XIII y est reçu et offre à son hôte son mobilier de voyage : un lit à baldaquin et six fauteuils garnis de remarquables tapisseries de laine et de soie. Cet ensemble exceptionnel, admirablement conservé, est aujourd’hui classé au titre des Monuments historiques.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ce mobilier prestigieux et l’histoire du château lors d’une visite guidée d’environ 45 minutes.

Château de Pennautier 2 boulevard Pasteur 11610 Pennautier Pennautier 11610 Aude Occitanie 0468726529 https://www.lorgeril.wine/ https://www.instagram.com/chateaudepennautiercarcassonne/;https://www.facebook.com/chateau.depennautier.9/ https://www.wineactivities.net/api/1648463296867_l5mrk0m7z/?ppt=1663070073483_n217t4k86 Pendant ces deux journées du patrimoine, le Château de Pennautier vous ouvre ses portes … Découvrez le « Petit Versailles du Languedoc .. et ses 400 ans d’histoire.

Visites guidées par les propriétaires.

Rafraichissements sur place et possibilité d’acheter du vin de Pennautier.

L’entrée donne droit de participer à notre tombola, pour gagner notre bouteille de vin : cuvée anniversaire 400 ans.

Construit en 1620, le Château de Pennautier est au cœur de l’histoire du Languedoc. Haut lieu

de patrimoine, de vin et d’un certain Art de Vivre, il est classé Monument Historique. 12

générations de la même famille s’y sont succédées, avec trois grandes phases de construction :

Bernard de Reich de Pennautier, trésorier des États, pose la première pierre d’un élégant château il y a plus de 400 ans. Il reçoit le roi jeune Louis XIII en 1622, qui lui offre son mobilier de voyage, que vous pourrez découvrir dans la ‘Chambre du Roi’.

– En 1670, Pierre-Louis de Reich de Pennautier entreprend les grands travaux d’extension du Château avec la construction des deux ailes basses dont une confie la construction à Le Vau, architecte de Versailles.

– En 184 7, Rodolphe de Beynaguet de Pennautier rajoute la partie centrale et couvre les sols de mosaïque à l’italienne, que vous pourrez admirer à travers l’édifice.

Sans cesse habité, le Château est meublé et décoré grâce aux apports successifs des générations qui témoignent du raffinement et de l’élégance à la française. Nicolas de Lorgeril, 12ème génération, et son épouse Miren de Saint Chamas, ont depuis 1987 développé leur enracinement au-delà du Château de Pennautier, berceau historique familial. Parking à 150m

Le Château de Pennautier, un monument chargé d’histoire…

©châteaudepennautier