Les Journées du patrimoine au château de Peufeilhoux Château de Peufeilhoux Vallon-en-Sully

Les Journées du patrimoine au château de Peufeilhoux Château de Peufeilhoux Vallon-en-Sully dimanche 21 septembre 2025.

Les Journées du patrimoine au château de Peufeilhoux Dimanche 21 septembre, 13h00 Château de Peufeilhoux Allier

Tarif : 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Venez assistez à des concerts de différents styles de musique, suivi d’animations équestres, d’une visite du château à la bougie et d’un grand feu d’artifice de 30 minutes.

Château de Peufeilhoux Château de Peufeilhoux, 03190 Vallon-en-Sully Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Seul château de la Région comme membre des châteaux de la Route JACQUES COEUR, des châteaux du Bourbonnais, et de la Route des châteaux d’Auvergne …. Château dans lequel vous découvrirez un grand nombre de cheminées monumentales du XVIe siècle et une grande variété de vitraux de la même période.. Éclairés par des dizaines de bougies, vous vous retrouverez dans l’ambiance du Moyen-Age avec la grande bibliothèque des moines, toutes ses boiseries d’époque et ses 2000 livres. Vous emprunterez un escalier secret caché dans l’épaisseur du mur pour découvrir le cabinet des curiosités de l’arrière-grand-père du propriétaire, Monsieur Thevenin. Chaque pièce respecte ce qu’elle était avec une collection importante de meubles, comme le grand salon Louis XIV ou la grande salle à manger néogothique et sa table de six mètres présentée avec vingt couverts ! Avant ou après la visite guidée du château, vous visiterez seul la promenade des remparts avec les restes de l’oppidum, la salle des trésors, l’antre de la sorcière, le réfectoire et le dortoir des pèlerins de Saint-Jacques, les fauteuils carolingiens taillés dans le rocher et l’ancienne barbacane. Sortie n°9 sur l’A71. Sur N144 au feu de Vallon, allez tout droit direction Bourges Meaulne : entrée du château à 3 km sur la droite.

Venez assistez à des concerts de différents styles de musique, suivi d’animations équestres, d’une visite du château à la bougie et d’un grand feu d’artifice de 30 minutes.

©Château de Peufeilhoux