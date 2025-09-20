Les Journées du Patrimoine au château d’Esquelbecq Esquelbecq

Les Journées du Patrimoine au château d’Esquelbecq Esquelbecq samedi 20 septembre 2025.

Les Journées du Patrimoine au château d’Esquelbecq

10 Place Alphonse Bergerot Esquelbecq Nord

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Lors de cette 8ème participation, vous pourrez mesurer le chemin parcouru depuis 2018 avec la pose

des fenêtres sur l’aile reconstruite, puis des toitures et enfin des menuiseries restaurées avec la

nouvelle couleur bleue. Sur le domaine, ce sont le colombier, la serre et les douves ainsi que le parc

paysager ainsi que le jardin a compartiments qui ont repris des couleurs.

Cette année, l’exposition Vie de chantier, Vie de château continue à mettre en valeur de

l’architecture flamande, grâce à l’étude de détails architecturaux & artistiques, en zoomant sur des

matériaux caractéristiques (briques, pierre bleue, pas de moineaux). Au-delà de la fonctionnalité,

vous êtes invités à observer, reconnaître l’identité culturelle de l’ancien comté de Flandre au sein de

l’édifice sauvé du péril.

Animation et petite restauration sur place.

10 Place Alphonse Bergerot Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France +33 3 28 29 09 99 virginie.witkowski@ot-hautsdeflandre.fr

English :

At this 8th event, you will be able to see how far we have come since 2018 with the installation

the windows on the rebuilt wing, then the roofs and finally the woodwork restored with the

new blue color. On the estate, the dovecote, greenhouse and moat, as well as the landscaped grounds

and the compartment garden.

This year, the « Vie de chantier, Vie de château » exhibition continues to showcase

flemish architecture, through the study of architectural & artistic details, zooming in on characteristic

materials (bricks, bluestone, sparrows? steps). Beyond functionality,

you are invited to observe and recognize the cultural identity of the former county of Flanders in the

saved from peril.

Entertainment and light refreshments on site.

German :

Bei dieser 8. Teilnahme können Sie den Weg messen, der seit 2018 zurückgelegt wurde, mit der Montage

der Fenster im wiederaufgebauten Flügel, dann der Dächer und schließlich der restaurierten Tischlerarbeiten mit der

der neuen blauen Farbe. Auf dem Landgut sind es der Taubenschlag, das Gewächshaus und die Gräben sowie der Park

sowie der Abteilungsgarten, die wieder in Farbe erstrahlten.

Die diesjährige Ausstellung « Vie de chantier, Vie de château » (Leben auf der Baustelle, Leben im Schloss) zeigt weiterhin die

die flämische Architektur wird durch die Untersuchung architektonischer und künstlerischer Details sowie durch das Heranzoomen von Baumaterialien wie

charakteristische Materialien (Ziegel, Blaustein, Sperlingsfuß). Über die Funktionalität hinaus,

werden Sie eingeladen, die kulturelle Identität der ehemaligen Grafschaft Flandern in diesem Gebäude zu beobachten und zu erkennen

des vor dem Verfall geretteten Gebäudes zu erkennen.

Animation und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

In occasione di questo ottavo evento, sarà possibile vedere quanta strada abbiamo fatto dal 2018, con l’installazione

delle finestre sull’ala ricostruita, poi i tetti e infine la falegnameria restaurata con il

nuovo colore blu. Nella tenuta, la colombaia, la serra e il fossato, oltre al parco paesaggistico e al

nonché il giardino a compartimenti stagni.

Quest’anno, l’esposizione « Vie de chantier, Vie de château » continua a presentare l’architettura fiamminga, attraverso lo studio della

fiamminga, attraverso lo studio dei dettagli architettonici e artistici, con uno zoom sui materiali caratteristici (mattoni, pietra azzurra, pietra da taglio)

materiali caratteristici (mattoni, pietra blu, gradini di passeri). Al di là della funzionalità,

si è invitati a osservare e a riconoscere l’identità culturale dell’ex contea delle Fiandre all’interno dell’edificio

salvato dall’orlo del collasso.

Intrattenimento e leggero rinfresco in loco.

Espanol :

En este 8º evento, podrás ver lo lejos que hemos llegado desde 2018, con la instalación

las ventanas en el ala reconstruida, después los tejados y finalmente la carpintería restaurada con el

nuevo color azul. En la finca, el palomar, el invernadero y el foso, así como el parque ajardinado y el

así como el jardín compartimentado.

Este año, la exposición « Vie de chantier, Vie de château » sigue mostrando la arquitectura flamenca

arquitectura flamenca, a través del estudio de los detalles arquitectónicos y artísticos, centrándose en los

materiales característicos (ladrillos, piedra azul, peldaños de gavilanes). Más allá de la funcionalidad,

se le invita a observar y reconocer la identidad cultural del antiguo condado de Flandes dentro de la

salvado del borde del colapso.

Entretenimiento y refrigerios ligeros in situ.

