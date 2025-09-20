Les Journées du patrimoine au Grand Palais Grand Palais Paris

Visites exploration en famille du monument

Partez à la découverte du Grand Palais lors d’une visite interactive spécialement conçue pour les familles et les enfants dès 7 ans. Accompagnés par un conférencier, vous explorez le monument à travers le jeu et l’échange. Une manière ludique de découvrir l’histoire et les secrets de ce lieu emblématique.

La visite comprend une déambulation entre les espaces intérieurs et extérieurs du monument. Elle n’inclut pas la Nef du Grand Palais, dont l’accès dépend des évènements en cours et ne peut être garanti à l’avance. Si la Nef est ouverte le jour de votre venue, votre conférencier se fera un plaisir de vous la faire découvrir.

Les 20 et 21 septembre, à 10h, 11h, 12h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, et 16h

Durée : 1h par visite

À partir de 7 ans

Entrée square Jean Perrin, Grand Palais

Gratuit sur réservation obligatoire (complet)

Atelier Carton Lune !

Laissez libre cours à votre imagination avec Carton Lune ! Cet atelier vous propose de participer à la réalisation d’une maquette collective éco-responsable. Accueillis par groupe de 10 dans le Salon Seine, vous confectionnez un des éléments d’une ville imaginaire avec le matériel mis à votre disposition. On découpe, on déchire, on dessine, on colle, l’œuvre grandit et prend forme. Un atelier artistique, poétique et engagé où l’on s’amuse en pratiquant l’art du recyclage !

Les 20 et 21 septembre, de 10h à 18h

Tous publics

Salon Seine, Grand Palais

Accès libre et gratuit

Atelier La fabrique Palais Pocket

Prenez le temps de créer, plier, assembler… et repartez avec votre maquette souvenir du Grand Palais ! Le studio de design Carbone 14 vous concocte un atelier d’art et de papier, tout en adresse et en délicatesse. L’occasion idéale pour tester vos aptitudes manuelles et votre patience autour du thème « Le patrimoine architectural ».

Les 20 et 21 septembre, de 14h à 17h

Tous publics

Salon Seine, Grand Palais

Accès libre et gratuit

Atelier « Des bestioles au Grand Palais ! »

Savez-vous qu’un drôle d’animal vit au Grand Palais ? Le Grand Népharion, avec son hélice magique sur la tête, tourbillonne dans les airs. Il adore accueillir les visiteurs, surtout les enfants ! Dans cet atelier plein de fantaisie, l’artiste Laura Daniel, créatrice du Népharion, invite les enfants à imaginer à leur tour le bestiaire de leurs rêves. Un moment de création joyeux et poétique à partager entre petits curieux et grands rêveurs.

Les 20 et 21 septembre, à 14h et 15h30

Durée : 1h par atelier

À partir de 5 ans

Salon Seine, Grand Palais

Gratuit sur réservation obligatoire (complet)

Visites commentées et démonstrations des Ateliers d’art du GrandPalaisRmn

Entrez dans les coulisses des Ateliers d’art, Moulage et Chalcographie du GrandPalaisRmn, deux ateliers labellisés Label France savoir-faire d’excellence et Label Entreprise du patrimoine vivant (EPV). Dans l’Atelier de Moulage, découvrez un fonds unique de plus de 12 000 moules et suivez les étapes de création d’un moulage, du tirage en plâtre aux patines, en passant par les techniques de numérisation. Dans l’Atelier de Chalcographie, fondé en 1797, rencontrez les artisans imprimeurs taille-douciers et assistez à des démonstrations d’impression à partir de plaques originales, témoins de plusieurs siècles d’histoire de l’estampe. Des visites qui révèlent l’alliance entre tradition et innovation au service du patrimoine et des métiers d’art.

Samedi 20 septembre

Durée : 1h par visite

Tout public

Ateliers d’art du GrandPalaisRmn, 1 impasse du Pilier, 93217 Saint-Denis

Gratuit sur réservation obligatoire

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir gratuitement le Grand Palais restauré. En groupe, en famille, ou en solo, participez aux ateliers et aux activités sur le thème de l’édition 2025: « Le patrimoine architectural » !

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

gratuit sous condition

Certaines visites ou ateliers sont sur réservation

Tout public.

Grand Palais 17 Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris

https://www.grandpalais.fr/fr/programme/journees-europeennes-du-patrimoine-2025