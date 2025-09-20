Les Journées du patrimoine au Musée des Arts et métiers Musée des Arts et Métiers Paris

Les Journées du patrimoine au Musée des Arts et métiers Musée des Arts et Métiers Paris samedi 20 septembre 2025.

Le programme des animations proposées au musée – samedi 20 et dimanche 21 septembre

Visites et démonstrations (sans réservation)

Visite flash | Les trésors de l’église

Des moteurs et des véhicules dans une église ? Voilà qui a de quoi surprendre ! Découvrez l’histoire fascinante de l’église Saint-Martin-des-Champs et admirez quelques-uns des objets les plus prestigieux qu’elle abrite aujourd’hui.

10h30 & 15h30 (15 min)

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Rendez-vous au rez-de-chaussée, dans l’église

Visite flash | Les instruments scientifiques, de fond en combles

Grimpez au 2ème étage du musée pour contempler la plus ancienne charpente de Paris et arpenter les combles du bâtiment, témoins d’un remarquable héritage scientifique. C’est en ces lieux que des esprits brillants comme Pascal et Lavoisier ont laissé leur empreinte.

11h & 14h (15 min)

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Rendez-vous au 2ème étage, dans la collection Instruments scientifiques

Visite flash | L’escalier d’honneur et son avion au plafond

Des chérubins tenant des engrenages et des déesses incarnant les sciences et les arts ornent le plafond de l’escalier d’honneur… mais ce n’est pas tout ! Un avion le surplombe et semble s’envoler pour la toute première fois. Levez les yeux et laissez-vous surprendre par cette salle emblématique du musée.

11h30 & 16h (15 min)

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Rendez-vous dans l’escalier d’honneur

Démonstration | Le pendule de Foucault

Venez voir la Terre tourner !

À l’aube de la seconde moitié du XIXème siècle, on ne connaît pas de preuve « interne » de la rotation de la Terre sur elle-même, mais seulement des preuves « externes » tel que le mouvement apparent du Soleil et des étoiles dans le ciel. Il faudra toute l’ingéniosité du physicien autodidacte Léon Foucault pour apporter une réponse à travers cette expérience scientifique désormais célèbre.

12h & 17h (20 min)

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Rendez-vous au rez-de-chaussée, dans l’église

Visite flash | La statue de la Liberté

Si Bartholdi a offert aux États-Unis sa célèbre statue de la Liberté Éclairant le Monde, il a aussi cédé au musée plusieurs de ses modèles, accompagnés d’un précieux fonds photographique. Parcourez les grandes étapes de ce projet monumental à travers les maquettes originales du célèbre architecte.

14h30 (15 min)

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Rendez-vous au 1er étage, dans la collection Construction

Visite flash | La galerie Communication et le télégraphe de Chappe

Au début du XIXème siècle, le réseau de communication le plus rapide au monde est français. Initiez-vous au fonctionnement ingénieux du télégraphe de Chappe et observez les aménagements insolites qui habillent la galerie Communication, du sol au plafond.

15h (15 min)

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Rendez-vous au 1er étage, dans la collection Communication

Visite flash | Le fardier de Cugnot et la salle de l’écho

Se murmurer un secret ou des mots doux à distance, même dans une salle bondée, sans que personne ne vous entende… C’est possible ! Plongez dans l’étonnante architecture de la salle de l’écho et faites connaissance avec son habitant emblématique : la toute première automobile de l’histoire.

16h30 (15 min)

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Rendez-vous au rez-de-chaussée, dans la collection Transports

Les ateliers en famille

Briques géantes (à partir de 4 ans)

Les tout-petits peuvent laisser libre cours à leur créativité en manipulant des briques géantes : constructions, parcours, tout devient possible !

10h à 17h30 (en accès libre)

Gratuit sans réservation

Rendez-vous au 1er étage, en salle Madame de Genlis

Kapla (à partir de 7 ans)

Relevez le défi d’un atelier de construction à grande échelle ! Bâtissez maisons et structures tout droit sorties de votre imagination.

10h à 17h30 (en accès libre)

Gratuit sans réservation

Rendez-vous au 1er étage, dans la collection Construction

Magformers (à partir de 7 ans)

Un peu plus haut, un peu plus à droite… Un chantier étonnant vous attend : des briques géantes, des piliers aimantés et des structures en Kapla à assembler. Soyez vigilant, l’équilibre est essentiel pour que votre création tienne debout !

10h à 17h30 (en accès libre)

Gratuit sans réservation

Rendez-vous au 1er étage, en salle Madame de Genlis

À la découverte de la construction (4-6 ans en famille)

Découvrez les différents métiers essentiels d’un chantier médiéval, puis lancez-vous dans la construction d’une arche ou d’une maison en playmaïs !

10h30 (1h)

Activité gratuite, inscription le jour J à l’accueil du musée, dans la limite des places disponibles

Rendez-vous à l’accueil du musée

Au temps des cathédrales (7-12 ans en famille)

Imprégnez-vous des mystères des bâtisseurs de cathédrales et du savoir-faire des artisans du Moyen Âge, puis créez votre propre vitrail en papiers colorés.

14h & 16h (1h)

Activité gratuite, inscription le jour J à l’accueil du musée, dans la limite des places disponibles

Rendez-vous à l’accueil du musée

Les visites exceptionnelles des réserves (sur inscription)

La majorité de la collection (80 000 objets et 15 000 dessins) que le musée des Arts et Métiers conserve se trouve dans des réserves, situées en Seine-Saint-Denis. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ce fabuleux lieu de mémoire et de recherche, mieux cerner les enjeux de la conservation préventive et vous émerveiller à la vue d’une collection titanesque !

Visites guidées

à 10h, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h et 15h30 (durée : 1h30), uniquement sur inscription en ligne

Accès : 218 av. du Président Wilson – 93200 Saint-Denis (réserves au fond de l’impasse)

RER B : La Plaine-Stade de France – RER D : Stade de France-Saint-Denis

Poussez les portes du musée et partez à la découverte de ses secrets les mieux gardés ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à la visite exclusive de nos réserves, un accès rare aux coulisses où sont cachés des trésors insoupçonnés… Conservation préventive, restauration, conditions de stockage : découvrez comment sont protégées nos collections et quels gestes permettent de redonner vie aux objets. Au musée, explorez toute la richesse de son patrimoine culturel et architectural en mettant en pratique les différentes techniques de construction. Et pour couronner le tout, laissez-vous surprendre par nos démonstrations inédites, des visites captivantes et des ateliers pour petits et grands, partout dans le musée !

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 17h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T13:00:00+02:00

fin : 2025-09-21T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-20T10:00:00+02:00_2025-09-20T17:30:00+02:00;2025-09-21T10:00:00+02:00_2025-09-21T17:30:00+02:00

Musée des Arts et Métiers 60, rue Réaumur 75003 Paris

https://www.arts-et-metiers.net/musee/journees-europeennes-du-patrimoine-2025