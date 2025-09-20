Les Journées du Patrimoine au Musée des Carrières Sainte-Catherine Lizio
Le Musée des Carrières de Lizio vous ouvre ses portes pour les 42ème Journées Européennes du Patrimoine. Des visites guidées vous seront proposées le samedi 21 et dimanche 22 septembre à 11h (sur réservation obligatoire), 14h15, 15h30 et 16h30 (sur résa conseillée). .
Sainte-Catherine Musée des Carrières Lizio 56460 Morbihan Bretagne +33 6 11 58 32 22
