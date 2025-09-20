Les Journées du Patrimoine au Musée des Carrières Sainte-Catherine Lizio

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Le Musée des Carrières de Lizio vous ouvre ses portes pour les 42ème Journées Européennes du Patrimoine. Des visites guidées vous seront proposées le samedi 21 et dimanche 22 septembre à 11h (sur réservation obligatoire), 14h15, 15h30 et 16h30 (sur résa conseillée). .

Sainte-Catherine Musée des Carrières Lizio 56460 Morbihan Bretagne +33 6 11 58 32 22

