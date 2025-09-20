Les Journées du Patrimoine au Musée des Tapisseries Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché Aix-en-Provence

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025.

Le musée est ouvert en entrée libre de 10h à 18h. Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, le musée des Tapisseries propose des animations autour de l’exposition en cours Patrice Cauchetier, costumier. Illusion et vérité du costume de scène.

Le 20 septembre :

● à 11h30, dans la chapelle du musée (sous réserve) Moment musical, Extraits de Atys de Lully, par le Département de Musique ancienne du Conservatoire Darius Milhaud, sous la direction de Monique Zanetti . Durée environ 1/2 heure.

● à 10h, 11h et 12h, sur le parvis du musée des Tapisseries Danse et costume. Durée 16 minutes.

Le costume fait partie intégrante de la scénographie d’une pièce chorégraphique. Selon les époques et les chorégraphes, il peut contribuer à la compréhension du récit, soutenir le propos mais aussi transformer la gestuelle du danseur et ouvrir de nouvelles possibilités de mouvement.

Le projet « danse et costume est une collaboration entre élèves issus de deux lycées:

– Lycée Professionnel La Calade Jane Vialle à Marseille élèves préparant le diplôme de technicien des métiers du spectacle (DTSM) option techniques de l’habillage. Accompagnés de leurs professeurs, les élèves ont imaginé et conçu des costumes sur mesure favorisant l’exploration d’une gestuelle nouvelle,

– Lycée Paul Cézanne d’Aix-en-Provence- élèves en terminale spécialité danse. Accompagnés par un artiste Aurélien Charrier du Ballet Preljocaj, et par leur enseignante, les élèves présentent une création chorégraphique d’une durée de 16 minutes. Le point de départ de cette création est le costume, comme partenaire du mouvement.

La proposition chorégraphique s’inscrit en écho à l’exposition du costumier Patrice Cauchetier au musée des tapisseries



Les 20 et 21 septembre

● Samedi à 14h30 et 16h30 / Dimanche à 11h, 14h30, 16h30 Visite commentée de l’exposition

● Samedi et dimanche de 15h à 18h Atelier créatif en lien avec l’exposition . .

Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 15

English :

For this latest edition of the European Heritage Days, the Musée des Tapisseries is offering events around the current exhibition: Patrice Cauchetier, Costumier. Illusion and truth in stage costume.

German :

Für diese neue Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals bietet das Tapisserie-Museum Veranstaltungen rund um die aktuelle Ausstellung an: Patrice Cauchetier, costumier. Illusion und Wahrheit des Bühnenkostüms.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio di quest’anno, il Musée des Tapisseries organizza eventi intorno alla mostra in corso: Patrice Cauchetier, costumista. Illusione e verità nel costume di scena.

Espanol :

Para las Jornadas Europeas del Patrimonio de este año, el Museo de Tapicerías organiza actos en torno a la exposición actual: Patrice Cauchetier, figurinista. Ilusión y verdad en el traje de escena.

L’événement Les Journées du Patrimoine au Musée des Tapisseries Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence