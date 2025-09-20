Les Journées du Patrimoine au Musée du Calisson Jardins du Roy René / Musée du Calisson Confiserie du Roy René Aix-en-Provence

Les Journées du Patrimoine au Musée du Calisson Jardins du Roy René / Musée du Calisson Confiserie du Roy René Aix-en-Provence samedi 20 septembre 2025.

Les Journées du Patrimoine au Musée du Calisson

Samedi 20 septembre 2025 de 10h à 11h15.

Dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 11h15. Jardins du Roy René / Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 11:15:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine sur le thème « Patrimoine architechtural », découvrez notre savoir-faire centenaire niché au coeur d’une fabrique moderne et durable pensé par l’architecte Christophe Gulizzi

En plus de vous faire découvrir son savoir-faire centenaire de la fabrication du calisson et du nougat, nous vous proposons une visite des Jardins du Roy René pour vous dévoiler l’histoire de l’Amandier en Provence, ainsi que l’engagement du Roy René pour redynamiser la filière amande sur notre territoire.



Visite guidée en français + dégustation

Durée 1h15



Une partie de la visite est en extérieur prévoir une tenue adaptée (chaussures fermées,…. En cas d’intempéries, la visite des jardins sera remplacée par une visite guidée du musée. .

Jardins du Roy René / Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence 13089 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 39 29 82 visites@calisson.com

English :

Guided tour only in French

German :

Entdecken Sie während der Europäischen Tage des Denkmals unter dem Motto « Architektonisches Erbe » unser jahrhundertealtes Know-how inmitten einer modernen und nachhaltigen Fabrik, die vom Architekten Christophe Gulizzi entworfen wurde

Italiano :

Durante le Giornate Europee del Patrimonio sul tema « Patrimonio architettonico », scoprite la nostra esperienza centenaria nel cuore di una fabbrica moderna e sostenibile progettata dall’architetto Christophe Gulizzi

Espanol :

Durante estas Jornadas Europeas del Patrimonio sobre el tema « Patrimonio arquitectónico », descubra nuestra experiencia centenaria en el corazón de una fábrica moderna y sostenible diseñada por el arquitecto Christophe Gulizzi

L’événement Les Journées du Patrimoine au Musée du Calisson Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence