Les Journées du Patrimoine au Musée du Pavillon de Vendôme 32 Rue Célony Aix-en-Provence

Les Journées du Patrimoine au Musée du Pavillon de Vendôme

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025.

Les Journées du Patrimoine au Musée du Pavillon de Vendôme

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025.

Le musée est ouvert en entrée libre de 10h à 18h. 32 Rue Célony, 13100 Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône

Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, le musée du Pavillon de Vendôme vous ouvre de nouveau ses portes et son jardin.

Le 20 septembre

● à 11h et 17h « Carte blanche à Tarzana », performances proposées par Le CIAM ( Centre International des Arts en Mouvement) dans le Jardin du Pavillon de Vendôme (sur réservation). Durée 10 minutes.

Sur son trapèze, Tarzana danse dans l’espace suspendu, flirte avec le danger et sublime le vertige. Elle s’abandonne de tout son être dans une chorégraphie du risque, sans longe de sécurité face à laquelle le public retient son souffle.

● à 11h30 & 17h30 « [How much we carry ?] » Cirque immersif. Durée 10 minutes.

Deux acrobates et une perche géante en déséquilibre permanent. Avec “How much we carry ?”, la compagnie Cirque Immersif invite à ralentir et à se rencontrer autour d’un agrès atypique, la perche géante, en déséquilibre permanent.˚

● de 18 h à 22h Festival Aix -en -Eaux proposé par l’association Sextius Demain avec un Mapping (à partir de 19h30) sur la façade du musée.

Réalisation Étudiants ESDM (Denis Diderot & Marie Curie) / Soutien technique et créatif Hexalab2.



Visites commentées de l’exposition L’expo des expos.

● Samedi 20 septembre à 11h45, 14h30, 16h00

● Dimanche 21 septembre à 11h45, 14h30, 16h30. .

32 Rue Célony 13, rue de la Molle ou Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For this year’s European Heritage Days, the Pavillon de Vendôme museum is once again opening its doors and garden to visitors.

German :

Für diese neue Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals öffnet das Museum im Pavillon de Vendôme erneut seine Türen und seinen Garten für Sie.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio di quest’anno, il Pavillon de Vendôme apre nuovamente le sue porte e il suo giardino ai visitatori.

Espanol :

Para las Jornadas Europeas del Patrimonio de este año, el museo Pavillon de Vendôme abre de nuevo sus puertas y su jardín a los visitantes.

