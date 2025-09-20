Les Journées du Patrimoine au Musée du Vieil Aix Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean Aix-en-Provence

Les Journées du Patrimoine au Musée du Vieil Aix

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025.

Le musée est en entrée libre de 10h à 18h. Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, le musée du Vieil Aix propose des animations autour de l’exposition Cezanne vu d’Aix. Entre légende et mémoire collective.

Les 20 et 21 septembre :

● Samedi à 15h et 16h30 et Dimanche à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 16h30 Visites exceptionnelles des caves de l’Hôtel d’Estienne de Saint-Jean à l’occasion d’une campagne d’étude archéologique du bâti menée au cours de l’été 2025. Celles-ci se feront par groupe de huit personnes, pour une durée de 45 minutes. Uniquement sur réservation par téléphone ou par mail.

● Samedi et dimanche à 11h30, 14h et 16h A travers un jeu de l’oie revisité, partez à la découverte de la ville d’Aix de l’Antiquité jusqu’au XVIIIe siècle. En famille, entre amis, pour petits et grands à partir de 7 ans. Armés de dés, répondez correctement aux questions, défis et événements, prenez la place des bâtisseurs, des architectes et des artisans. Tout en s’amusant, ce jeu vous permettra de découvrir ou redécouvrir la ville. Uniquement sur réservation par téléphone ou par mail. jusqu’au vendredi 19 septembre jusqu’à 16h30.

Durée 45 minutes. Nombre de joueurs partie ouverte à 12 personnes (3 équipes de 4 personnes) à partir de 7 ans. .

Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 88 74 animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

English :

For this latest edition of the European Heritage Days, the Musée du Vieil Aix is offering events around the exhibition: Cezanne vu d?Aix. Between legend and collective memory.

German :

Für diese neue Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals bietet das Musée du Vieil Aix Animationen rund um die Ausstellung: Cezanne vu d?Aix. Zwischen Legende und kollektivem Gedächtnis.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio di quest’anno, il Musée du Vieil Aix organizza eventi intorno alla mostra Cezanne vu d’Aix. Tra leggenda e memoria collettiva.

Espanol :

Para las Jornadas Europeas del Patrimonio de este año, el Museo del Viejo Aix organiza actos en torno a la exposición Cezanne vu d’Aix. Entre leyenda y memoria colectiva.

