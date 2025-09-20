Les Journées du Patrimoine au Musée Granet Aix-en-Provence

Les Journées du Patrimoine au Musée Granet Aix-en-Provence samedi 20 septembre 2025.

Les Journées du Patrimoine au Musée Granet

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 10h.



Dimanche 21 septembre 2025 à 15h et à 17h. Musée Granet / Collège Mignet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Pour cette édition des Journées européennes du patrimoine, le musée vous propose un week-end d’animations.

Le 20 septembre

● à partir de 10h, École de maquillage professionnel Sophie Lecomte Body & clothe painting autour des Joueurs de Cartes de Paul Cezanne.

L’école de maquillage professionnel Sophie Lecomte propose tout au long de la journée de la peinture sur vêtement et sur corps en lien avec l’exposition Cezanne au Jas de Bouffan. Le chefs-d’œuvre de Paul Cezanne, Les Joueurs de Cartespourra ainsi s’animer devant les visiteurs qui auront suivi tout le processus de création.

Sophie Lecomte est l’établissement de référence depuis 1988 pour la Formation en Maquillage Professionnel.



Le 21 septembre

● à 15h et 17h, au collège Mignet Représentations du Groupe Urbain d’Intervention Dansée (GUID) du Ballet Preljocaj.

Le Groupe Urbain d’Intervention Dansée (GUID) du Ballet Preljocaj présente des extraits du répertoire d’Angelin Preljocaj de 1985 à aujourd’hui. Ces pièces révèlent le goût du chorégraphe pour une écriture exigeante, sa rigueur et l’inventivité formelle de ses spectacles, le tout se conjuguant avec sa volonté d’offrir la danse à tous. .

Musée Granet / Collège Mignet Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For this year’s European Heritage Days, the museum offers a weekend of events.

German :

Anlässlich der diesjährigen Europäischen Tage des Denkmals bietet Ihnen das Museum ein Wochenende voller Veranstaltungen.

Italiano :

Per le Giornate Europee del Patrimonio di quest’anno, il museo propone un fine settimana di eventi.

Espanol :

Para las Jornadas Europeas del Patrimonio de este año, el museo ofrece un fin de semana de actos.

L’événement Les Journées du Patrimoine au Musée Granet Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence