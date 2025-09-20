Les Journées du Patrimoine au Théâtre des Îlets Théâtre des Îlets Montluçon

Les Journées du Patrimoine au Théâtre des Îlets Samedi 20 septembre, 11h30 Théâtre des Îlets Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Au programme :

11h30 : jardin Wilson Être le loup (lecture dès 7 ans)

14h : théâtre visite guidée du CDN

16h : parc des Îlets Être le loup (lecture dès 7 ans)

18h : grande salle exposition 1985/2025

19h : soirée vernissage des 40 ans du théâtre des Îlets & lecture

Théâtre des Îlets 27 Rue des Faucheroux, 03100 Montluçon, France Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470038618 http://www.theatredesilets.com Le Centre dramatique national de Montluçon Région Auvergne-Rhône-Alpes (direction Carole Thibaut) est un lieu de création axé autour des écritures contemporaines, auquel est associée une vingtaine d’artistes ainsi qu’une jeune troupe en professionnalisation. Il développe des saisons In&hors, avec des spectacles qui investissent ses deux salles (de 276 et 50 places) ainsi que des lieux non équipés. Lieu engagé, fort d’une histoire marquante de la décentralisation, son projet artistique est tissé de liens étroits entre créations, publics et territoires, porté par une équipe de 14 salarié.e.s permanent.e.s et une équipe d’intermittent.e.s.

