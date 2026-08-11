Les Journées du patrimoine aux Anis de Flavigny Fabrique d’Anis Flavigny-sur-Ozerain

Informations pratiques

Flavigny-sur-Ozerain

Les Journées du patrimoine aux Anis de Flavigny

Fabrique d’Anis 4 Rue de l’Abbaye Flavigny-sur-Ozerain Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Anis de Flavigny® Patrimoine de la photographie

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Anis de Flavigny® vous ouvrent les portes de leur Fabrique, installée au cœur de l’ancienne Abbaye de Flavigny.

Cette édition placée sous le thème du Patrimoine de la photographie est l’occasion de porter un autre regard sur ce lieu chargé d’histoire. Au fil du temps, la photographie a saisi les pierres de l’abbaye, les gestes des salariés, les anciennes machines, les bassines de cuivre et les différentes générations de femmes et d’hommes qui ont participé à l’histoire des Anis de Flavigny®.

Des bâtiments aux visages, des gestes aux savoir-faire, la photographie devient ainsi le témoin d’un patrimoine vivant.

Durant tout le week-end, venez découvrir librement le musée des Anis, qui retrace près de 400 ans d’histoire à travers notamment d’anciennes boîtes, réclames et illustrations ; poussez les portes des anciens ateliers d’expédition et de conditionnement, qui ont conservé leur mobilier et leurs machines des années 1930 ; puis descendez dans la crypte carolingienne, vestige de l’ancienne église abbatiale et témoin des différentes époques traversées par l’abbaye.

Vous pourrez également entrer au cœur de la Fabrication des Anis de Flavigny® lors d’une visite guidée. Dans l’atelier de dragéification, découvrez les célèbres bassines en cuivre et observez les graines d’anis qui s’enrobent peu à peu de sirop et d’huiles essentielles. Une rencontre avec un savoir-faire qui se transmet et se perpétue aujourd’hui encore dans l’abbaye.

Les visites et la dégustation d’Anis sont gratuites.

Un week-end pour regarder autrement les Anis de Flavigny® à travers les pierres de l’abbaye, les gestes de fabrication, les visages et les photographies qui racontent notre histoire .

Fabrique d’Anis 4 Rue de l’Abbaye Flavigny-sur-Ozerain 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 20 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Journées du patrimoine aux Anis de Flavigny

L’événement Les Journées du patrimoine aux Anis de Flavigny Flavigny-sur-Ozerain a été mis à jour le 2026-08-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)