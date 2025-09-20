Les Journées du Patrimoine aux Archives nationales d’outre-mer Archives nationales d’Outre Mer Aix-en-Provence

Les Journées du Patrimoine aux Archives nationales d’outre-mer Archives nationales d’Outre Mer Aix-en-Provence samedi 20 septembre 2025.

Les Journées du Patrimoine aux Archives nationales d’outre-mer

Samedi 20 septembre 2025 de 9h30 à 18h. Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine organisée par le ministère de la Culture sur le thème du Patrimoine architectural, les Archives nationales d’outre-mer vous ouvrent leurs portes !

Rencontre exceptionnelle avec le photographe Patrice Terraz, lecture de contes et goûter pour les plus jeunes avec EOS Compagnie, visites guidées du bâtiment et des ateliers de restauration et de photographie, ateliers en famille, résolution d’une enquête mystère… il y en a pour tous les goûts, dès 3 ans !



À 15h30 ne manquez pas « Contes d’outre-mer », lecture contée à l’heure du goûter !

Avec la compagnie aixoise EOS, partez à la découverte d’une sélection de contes d’Afrique, d’Asie du Sud-Est, des Antilles ou encore de l’océan Indien, issus des fonds des Archives nationales d’outre-mer.

Venez écouter les histoires de Dunes jalouses, de menteurs intelligents ou d’ogresses vraiment méchantes ! Ici, les contes sont la matière première de récits ancestraux, pas encore édulcorés par des studios hollywoodiens ! Enfin, pour l’instant…



Une lecture ouverte à toutes les oreilles dès 6 ans. .

Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur anom.pac@culture.gouv.fr

English :

For the 42nd European Heritage Days, organized by the French Ministry of Culture on the theme of architectural heritage, the Archives nationales d’outre-mer are opening their doors to you!

German :

Anlässlich der 42. Europäischen Tage des Denkmals, die vom Kulturministerium unter dem Motto « Architektonisches Erbe » organisiert werden, öffnen die Nationalarchive für Übersee ihre Türen für Sie!

Italiano :

Nell’ambito delle 42esime Giornate Europee del Patrimonio organizzate dal Ministero della Cultura sul tema del patrimonio architettonico, gli Archives nationales d’outre-mer vi aprono le porte!

Espanol :

En el marco de las 42ª Jornadas Europeas del Patrimonio organizadas por el Ministerio de Cultura sobre el tema del patrimonio arquitectónico, los Archives nationales d’outre-mer le abren sus puertas

L’événement Les Journées du Patrimoine aux Archives nationales d’outre-mer Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence