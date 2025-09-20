Les Journées du Patrimoine aux Caramels d’Isigny ZA Isypôle, Rue du 19 mars 1962 Isigny-sur-Mer

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visite libre de l’Espace de visite.

Du 20 au 21 septembre 2025, l’espace de visite des Caramels d’Isigny vous ouvre ses portes gratuitement !

À travers un parcours pédagogique, découvrez notre territoire et l’histoire de la Coopérative d’Isigny Sainte-Mère. Puis à l’aide de supports vidéo, observez toutes les étapes de fabrication de nos caramels du mélange des ingrédients jusqu’au bonbon emballé. (Vue sur l’atelier mais pas de production en direct le week-end).

(Sans réservation)

Autres informations Dernière entrée 30min avant la fermeture. .

ZA Isypôle, Rue du 19 mars 1962 Caramels d’Isigny Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 2 31 51 39 89 visite@caramels-isigny.com

English : Les Journées du Patrimoine aux Caramels d’Isigny

Free visit of the Visitor Centre.

German : Les Journées du Patrimoine aux Caramels d’Isigny

Freie Besichtigung des Besucherbereichs.

Italiano :

Ingresso gratuito al Centro visitatori.

Espanol :

Entrada gratuita al Centro de Visitantes.

