Informations pratiques

Varetz

Les journées du patrimoine aux Jardins de Colettt

1119 Route Roland Garros Varetz Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Plongez dans l’univers de Colette à travers une visite guidée qui explore les jardins tout en mêlant la vie de l’écrivaine et la conception du parc qui lui rend hommage. C’est une balade inédite entre littérature et botanique !

Thème 2026 patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer

Aux Jardins de Colette, nous mettons en place des actions concrètes face aux changements climatiques fauche tardive, zéro phyto, replantations adaptées dans le labyrinthe, et bien d’autres initiatives pour préserver ce patrimoine vivant. L’équipe partage et perpétue la philosophie de Colette On peut espérer que, lorsqu’ils seront les maîtres du monde, les insectes se souviendront avec reconnaissance que nous les avons plutôt bien nourris lors de nos pique-niques . Colette

Horaires des visites guidées Samedi 19 septembre à 11h, 14h30 et 16h Dimanche 20 septembre à 11h, 14h30 et 16h. .

1119 Route Roland Garros Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 75 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les journées du patrimoine aux Jardins de Colettt

L’événement Les journées du patrimoine aux Jardins de Colettt Varetz a été mis à jour le 2026-07-29 par Brive Tourisme